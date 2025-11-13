La explicación de Jara tras polémica por cánticos contra Carabineros: “Me río porque soy una persona alegre”

La candidata del oficialismo aseguró que su risa mientras se escuchaba la consigna “el que no salta es paco” fue malinterpretada.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió a la polémica que se generó por los cánticos contra Carabineros durante su cierre de campaña en Maipú, donde se escuchó la consigna “el que no salta es paco” por parte de un grupo de simpatizantes suyos.

Producto de lo anterior, los candidatos José Antonio Kast y Evelyn Matthei apuntaron contra la abanderada de Unidad por Chile. “La izquierda radical odia a Carabineros. Ayer, ahora y siempre. Eso es Jara. Nosotros los respetamos y los vamos a apoyar política y jurídicamente, para que Chile recupere el orden y la seguridad”, expuso el republicano, mientras que la carta de Chile Vamos sostuvo que “a los Carabineros se los respeta y protege. No puedes sonreír mientras los insultan. No han aprendido nada”.

En este marco y durante un acto de Talca, Jeannette Jara le restó importancia al tema, señalando que su postura no se rige por los gritos del público.

“Ustedes gritan y después la gente o la prensa o la derecha y los trolls interpretan que yo me río por lo que ustedes están gritando. Cuando uno está acá no entiende mucho y la verdad yo me río, ¿saben por qué? Porque soy una persona alegre y les molesta a algunos”, expresó.

Tras ello, la ex ministra del Trabajo aprovechó lanzar un dardo hacia el comando de Kast, dirigido a Bernardo Fontaine, por su supuesto rol en el uso de trolls.

“En enero, escúchenme bien, 1.600.000 personas más van a subir su pensión, a pesar de todo el lobby que hicieron las AFPs, a pesar del asesor Bernardo Fontaine, que ayer estaba con una tremenda cara de palo en el acto de Kast burlándose de la gente“, cerró la candidata presidencial.