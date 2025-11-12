Supuestos cánticos contra Carabineros en acto de Jara desatan nueva polémica entre candidatos

El acto de cierre de campaña de Jeannette Jara en Maipú está en el centro de los cuestionamientos de sus contendores.

El cierre de campaña de Jeannette Jara en Maipú no estuvo exento de polémica, ya que un grupo menor de adherentes gritó supuestos cánticos en contra de Carabineros en la actividad, los que fueron rápidamente acallados por la propia candidata presidencial.

“Les propongo lo siguiente. Hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Chile es una sola patria, Chile es un solo país. Y como lo he dicho varias veces, al igual que en las familias, no todos se tienen buenas, ¿o sí? No todos se quieren igual, ¿o sí? Pero no por eso dejamos de ser familia, incluso con los que piensen muy distinto de nosotros”, le indicó Jara a sus seguidores.

Sin embargo, esto no evitó que contendientes como José Antonio Kast y Evelyn Matthei lanzaran duros cuestionamientos en su contra, asegurando que la abanderada de Unidad por Chile le debía una disculpa a Carabineros.

“¿Por qué la izquierda odia tanto a Carabineros? Jeannette Jara le debe una disculpa a Carabineros por lo ocurrido en el acto de ayer”, indicó Kast, quien luego aseveró que “la izquierda radical odia a Carabineros. Ayer, ahora y siempre. Eso es Jara. Nosotros los respetamos y los vamos a apoyar política y jurídicamente, para que Chile recupere el orden y la seguridad”.

Por su parte, Matthei compartió un registro de los supuestos cánticos con un mensaje para Jara: “Jeannette Jara, a los carabineros se los respeta y protege. No puedes sonreír mientras los insultan. No han aprendido nada”.

Ante estos emplazamientos, la ex ministra del Trabajo planteó que “llamamos a la unidad sin descalificaciones, con respeto y con convicción democrática. Chile necesita sumar, no dividir. Mientras otros siembran odio, nosotros trabajamos por un país que avance junto”.