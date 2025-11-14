El nuevo espaldarazo de La Moneda a Pardow: asegura que supuesto conflicto de interés “está aclarado”

La Moneda volvió a respaldar al ex ministro de Energía, Diego Pardow, ante la acusación constitucional en su contra por el error en las cuentas de la luz.

Esto, luego que el diputado Jaime Mulet (FRVS) indicara en la comisión revisora de la acusación que la otrora autoridad faltó a la transparencia y no dio cuenta del eventual conflicto de interés de su pareja, quien sería parte del estudio jurídico que defendió a Transelec ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

El legislador aseveró que ella “es socia del estudio jurídico FerradaNehme, y ese estudio jurídico ha defendido, y entiendo tiene causas pendientes todavía, donde toma postura o defiende legalmente a Transelec, que es una empresa que gatilló uno de los capítulos de la acusación a propósito de la información de la sobrevalorización de los activos y que no se diera a conocer por parte del ministro rápida y públicamente esa situación que afecta a todos los consumidores”.

Sin embargo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a esta situación en conferencia de prensa, descartando este eventual conflicto de interés.

“La información a la cual hace referencia el diputado fue publicada por algunos medios de comunicación hace un par de semanas, y en su oportunidad se aclaró que esta persona no habría tenido ningún rol en el proceso de fijación. No obstante, estos antecedentes se han entregado en el marco de la comisión investigadora”, argumentó.

En esta línea, Elizalde recalcó que “en lo que respecta al ex ministro Pardow, el presidente de la República le pidió la renuncia, y la acusación constitucional tiene por objeto hacer valer responsabilidad política, y tiene una pena accesoria que es la inhabilidad para cumplir funciones públicas durante cinco años, y por eso hemos dicho que esta es una acusación inconducente, y por tanto, esperamos que sea rechazada”.