Diego Pardow: AC se votará el lunes y el ex ministro asistiría a sesión de la comisión

El abogado del ex ministro Diego Pardow planteó que “nunca en la historia de las acusaciones constitucionales se ha citado a la persona a la que se le presenta la acusación”.

Para las 16:00 horas del próximo lunes 17 de noviembre fue aplazada la sesión en la que la comisión revisora votará la acusación constitucional (AC) contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow.

Así lo decidió la comisión este sábado, debido tanto a la ausencia de dos de sus integrantes, como a la del ex secretario de Estado, quien sí debería presentarse el lunes para entregar su testimonio.

Durante esta sesión, el abogado defensor de Pardow, Francisco Cox argumentó que “nunca en la historia de las acusaciones constitucionales se ha citado a la persona a la que se le presenta la acusación. Ayer (viernes) se citó tarde, sin siquiera 24 horas, intempestivamente, y ya tenía compromisos personales impostergables”, dijo.

Además, descartó un eventual conflicto de interés vinculado a la pareja de Pardow y su relación con el estudio de abogados Ferrada Nehme.

“Desde que asumió el ministro, ella y el estudio decidieron que no tuviera ninguna participación ni asesorara en ninguna materia cercana al ministerio, justamente para prevenir cualquier cuestionamiento“, argumentó.

Ahondó en el tema y recalcó que “toda la información está entregada a la Contraloría, y esta, hasta el día de hoy, no ha visto conflicto de interés alguno“.

Diego Pardow asistirá a la comisión de la AC

En la oportunidad, el abogado del ex ministro Diego Pardow comprometió la presencia del ex secretario de Estado para la sesión en que se verá la AC el lunes.

Al respecto, el presidente de la comisión, Jaime Mulet, planteó que “como inculpado, es muy relevante su testimonio directo, su concurrencia es importante, y si la garantiza su abogado, es tremendamente relevante“.

A la sesión de este sábado de la comisión revisora de la acusación constitucional asistieron, además de Cox y Mulet, los diputados Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN), mientras que no acudieron Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA).