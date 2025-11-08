El dilema del comando Jara sobre la participación de Carolina Tohá en la campaña de segunda vuelta

Respecto a la participación de la ex ministra del Interior en el comando hay visiones divididas en el oficialismo.

Tras meses de ostracismo luego de perder la primaria presidencial, esta semana Carolina Tohá confirmó que tendrá una participación más relevante en la campaña de Jeannette Jara, en vistas a lo que será la segunda vuelta.

La candidata de Unidad por Chile es la mejor proyectada de cara a los comicios del próximo 16 de noviembre al considerar que la oposición va dividida en cuatro candidaturas. De hecho, todas las encuestas —antes de la veda— la daban por ganadora con un amplio margen en la primera vuelta.

Por lo mismo, en el comando ya piensan en el diseño de la campaña previa al balotaje en que figuras como el alcalde Tomás Vodanovic (FA), van a tener mayor relevancia.

Si bien Jeannette Jara —según relatan fuentes del comando a EL DÍNAMO— ofreció a Tohá ser parte de la campaña, aún no está claro de qué forma y si será parte del equipo asesor. De hecho, hay quiénes postulan que su aporte debe ser utilizando su “propia” tribuna y en instancias definidas.

Esto, en consideración de que una de las decisiones que se tomaron hace un par de semanas era que Jara tuviera más protagonismo en la campaña y que el rol de los voceros fuera acotado. Por lo mismo, advierten fuentes del comando, no sería coherente darle un rol relevante a Tohá, puesto además de que su figura podría distraer en el liderazgo que requiere proyectar la militante del PC.

Por otro lado, en el partido de Carolina Tohá, el PPD, creen que no sería lo óptimo por una cuestión de “tradición política”.

“En general las candidaturas o precandidaturas presidenciales, una vez que pierden la primaria, no asumen ningún tipo de rol o posición en primera línea porque se entiende que lo más importante es el rol de la candidata que gana”, sostuvo en entrevista con EL DÍNAMO el secretario general del PPD, José Toro.

Y acotó: “Para aportar en temas como seguridad, donde ella tiene amplia experiencia, ella lo ha hecho y sigue aportando, y no se requiere tener un lugar de exposición pública”.

No obstante, esa visión no es compartida por todos en el Socialismo Democrático. Requerido por EL DÍNAMO, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostiene que Tohá “definirá dónde y cómo apoyará, pero lo fundamental es que lo haga, ya que ella representa un mundo del progresismo que no puede estar ausente”.

“Habrá que esperar pasar a segunda vuelta y las definiciones que haga Jeannette Jara en el Comando, para ver el énfasis que nuestra candidata dará a Carolina Tohá y otros rostros del progresismo que están en la campaña”, sentencia Cubillos.