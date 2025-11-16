El norte apoya a Franco Parisi y lo empuja al tercer lugar en las elecciones presidenciales

Con propuestas polémicas como la construcción de “barcos-cárceles” y otras más transversales como la eliminación del IVA a los medicamentos, Parisi logró resultados particularmente altos en la macrozona norte.

Un outsider: así se podría definir la figura de Franco Parisi, el economista de alta presencia en redes sociales que, con el 40,35%-al cierre de esta nota- de las mesas escrutadas, sorprende al obtener el tercer lugar a nivel nacional y dominar ampliamente en varias regiones del norte.

Con propuestas polémicas como la construcción de “barcos-cárceles” y otras más transversales como la eliminación del IVA a los medicamentos, Parisi logró resultados particularmente altos en la macrozona norte. Obtuvo el 25,8% de los votos en Arica y Parinacota, 30,9% en Antofagasta, 30,9% en Atacama y 26,8% en Coquimbo (donde se ubicó en segundo lugar tras Jeannette Jara).

A nivel nacional, el último reporte del Servicio Electoral (Servel) lo situó con un 18,84% de los votos y más de 1,2 millones de preferencias.

Parisi y su postura frente a la segunda vuelta

Consultado durante la mañana en su local de votación, Parisi evitó referirse a un eventual apoyo en segunda vuelta, afirmando que estaba seguro de avanzar al balotaje. “Ni fachos ni comunachos”, fue la frase que marcó su campaña digital y que, según expertos, explica parte de los niveles de adhesión no anticipados por las encuestas.

“Somos capaces de hablar con las buenas ideas de todos lados, y ese es el centro”, señaló. Además, criticó los “extremos” en la política: “Creo que es una falta de respeto cantar la tercera estrofa en un acto político, divide. Pero también creemos que un acto donde se vuelve a ofender a Carabineros y su familia —con el el que no salta es paco— es malo para Chile. Espero que en la segunda vuelta esto se refleje”.

