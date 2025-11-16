Jara y Kast a segunda vuelta presidencial: Cuándo se vota nuevamente y la fecha de los próximos debates

Jeannette Jara y José Antonio Kast avanzaron a segunda vuelta con un estrecho margen entre ellos.

Este domingo 16 de noviembre se llevaron a cabo las Elecciones Presidenciales 2025, donde se reveló que Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) se medirán en segunda vuelta.

Con el 27,37% de las mesas escrutadas, Jeannette Jara lidera las preferencias con 26,29%, seguida de José Antonio Kast con 24,66%, Franco Parisi con 18,41%, Johannes Kaiser con 13,87%, Evelyn Matthei con 13,70%, Harold Mayne-Nicholls con 1,28%, ME-O con 1,13%, y Eduardo Artés 0,65%.

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial 2025?

Luego de que ningún candidato pudiera lograr más del 50% de los votos, las dos primeras mayorías Jeannette Jara Y José Antonio Kast se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial el próximo domingo 14 de diciembre de 2025.

Tal como ocurrió en esta elección, para los comicios del próximo mes el voto será obligatorio para los chilenos y chilenas que hayan cumplido la mayoría de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva.

Los próximos debates de cara a la segunda vuelta presidencial 2025

En este marco, la candidata del oficialismo y el representante del Partido Republicano y de la derecha nuevamente se verán las caras en diferentes debates. El primero de ellos es el miércoles 26 de noviembre que realizará el canal Mega.

Tras ello, el miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo el cara a cara de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

Finalmente el debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) será el martes 9 de diciembre en las dependencias de Televisión Nacional (TVN) en horario estelar.