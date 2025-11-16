Matthei reconoce su derrota: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”

En un punto de prensa desde su comando, también expresó su agradecimiento a todos quienes respaldaron su candidatura.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reconoció su derrota públicamente tras quedar en el quinto puesto en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.

Junto a sus principales colaboradores, agradeció el apoyo de quienes la acompañaron durante la campaña y destacó que el principal desafío para el país que según dijo es “lo que más nos tiene que preocupar a todos es que Chile pueda salir adelante”.

“Ante todo quiero dar las gracias. Gracias a Chile Vamos, a la UDI, mi partido. A RN donde me formé políticamente, a los amigos de Evópoli y a Demócratas y Amarillos que valientemente se sumaron a esta carrera”, comenzó diciendo.

Junto a ello, tras admitir su derrota, Matthei también felicitó a uno de los ganadores de este domingo eleccionario. “Hoy son otros los llamados a avanzar en la carrera presidencial. A ellos los felicito. Nuestra patria demanda responsabilidad democrática, soluciones reales para nuestros grandes problemas y capacidad de diálogo”, complementó.

Por último, aseguró que irá a saludar al candidato republicano José Antonio Kast. “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo como corresponde. Y lo que más nos tiene que preocupar a todos es que Chile pueda salir adelante”, finalizó.