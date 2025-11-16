Parisi lamenta “casi” haber llegado a segunda vuelta y no compromete votos a Kast o Jara

Parisi aseguró que no les gusta la ideología y que si bien su fin último es apoyar a quien salga presidente, no es su estilo endosar votos.

Evidentemente desilusionado, Franco Parisi habló esta noche tras conocerse los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial. El representante del Partido de la Gente (PDG) dijo que las encuestas habían “manipulado” las expectativas de los resultados y que le daba “vergüenza” ese cortapisa a su candidatura.

“Lo lamento por Chile”, manifestó y agregó que no comparte que se haga apología a Allende o a Pinochet.

Parisi aseguró que no les gusta la ideología y que si bien su fin último es apoyar a quien salga presidente, no es su estilo endosar votos: “Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie. Eso es una falta de respeto”, resaltó.

“Por supuesto que vamos a querer conversar con ellos en el momento adecuado y en los términos abiertos que nosotros estamos buscando”, manifestó.

Respecto a los cupos parlamentarios del PDG, Parisi dijo que ahora se abre un largo camino que serian un “fiero” defensor de los recursos y de entender que “primero esta la gente”.