Elecciones 2025: Jeannette Jara celebra su paso a segunda vuelta, lanza un dardo a Kast y destaca ideas de Matthei y Parisi

“Chile es un país grande y no lo podemos olvidar. No dejemos que nos hagan creer que no lo somos”, fue parte de lo que dijo Jeannette Jara.

Luego de que se dieran a conocer los resultados de las Elecciones Presidenciales 2025, los cuales confirmaron a Jeannette Jara y a José Antonio Kast en segunda vuelta, la candidata del oficialismo se dirigió a sus adherentes.

“Uno siempre espera mejores resultados, esa es la realidad, pero eso nos hace plantearnos mayores desafíos”, reconoció la representante de Unidad por Chile, ya que se impuso por un estrecho margen a la carta del Partido Republicano y logró superar el umbral del 30%.

Pese a ello, agradeció a sus simpatizantes por “sus votos y darnos su confianza. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar. No dejemos que nos hagan creer que no lo somos”.

A lo que agregó: “Un abrazo fraterno a todos los que votaron por mí, y también a los que no lo hicieron. La democracia hay que cuidarla. Quiero saludar a Evelyn Matthei que fue víctima de una campaña terrible, de desacreditarla, esos gestos en política no se pueden permitir”.

Tras ello, en el acto la militante del Partido Comunista (PC) aprovechó de arremeter contra su contendiente, recordando su labor como parlamentario, donde ejerció por 16 años.

“Lamento que en los 16 años que estuvo de diputado nadie recuerde una sola ley que haya sacado por el bien del país”, manifestó en alusión a Kast. Asimismo, lo criticó por usar vidrios blindados en sus actos y cuestionó a su sector por oponerse a levantar el secreto bancario: “Quien nada hace nada teme”.

Tras pasar a segunda vuelta: Jeannette Jara destaca propuestas de otros candidatos y manifiesta intención de integrarlas a su programa

Sumado a ello, en su declaración mencionó propuestas que estaban en los programas de Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y Eduardo Artés.

Con respecto a Parisi, lo calificó como “la gran sorpresa de la noche”, elogiando sus propuestas “innovadoras y radicales” y su idea de devolver el IVA de los medicamentos.

En el caso de Matthei, destacó su iniciativa para reducir los tiempos de espera de los pacientes oncológicos, manifestando su intención de incluirla en su programa, al igual que otras propuestas de los demás candidatos.

De hecho, habló sobre la propuesta de esquinas deportivas de Mayne-Nicholls y las ideas de ME-O y Artés dirigidas a la recuperación de barrios vulnerables y a la creación de centros artísticos.