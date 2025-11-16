“Unidad para recuperar la nación”: Kast valora “apoyo irrestricto” de Kaiser de cara a la segunda vuelta

El candidato del Partido Republicano reiteró su llamado a la unidad con el foco puesto en el balotaje, donde enfrentará a Jara el 14 de diciembre.

Tras obtener el cuarto lugar en las Elecciones Presidenciales 2025, Johannes Kaiser le brindó su apoyo a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta, donde se medirá ante la carta del oficialismo, Jeannette Jara.

“Reconocemos en esta instancia, con la hidalguía que corresponde, la victoria de José Antonio Kast que acaba de pasar a la siguiente ronda. Nosotros cumplimos nuestra palabra, el Partido Nacional Libertario es un partido de palabra, y vamos a respaldar su candidatura en segunda vuelta, porque la alternativa es la señora Jara”, comenzó diciendo.

Tras ello, destacó los resultados que tuvo el Partido Nacional Libertario (PNL), asegurando que “somos una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional, y vamos a velar porque esos principios, que con tanta generosidad han adoptado otros partidos políticos y que provenían de nuestro programa, se cumplan efectivamente”.

Siguiendo en esa línea, manifestó que “el Partido Nacional Libertario acaba de llegar, no tiene ninguna intención de irse”, para luego volcarse al comando de Kast.

Kast valoró el respaldo de Kaiser de cara a segunda vuelta

Luego de que manifestara su respaldo, Kast agradeció el gesto y pidió unidad para el balotaje que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre.

“Yo quiero agradecerle a Johannes Kaiser y a su equipo por el trabajo que han realizado en este corto tiempo. Como bien lo dice Johannes, hicieron algo increíble en muy poco tiempo, constituyeron un partido que se convirtió en uno de los partidos más grandes o el partido más grande de Chile”, dijo durante el acto tras la segunda vuelta.

“Quiero también darle las gracias una vez más por el apoyo irrestricto, como ustedes han señalado, para esta segunda vuelta electoral. Como lo mencioné en la intervención anterior, que también estuvo aquí Evelyn Matthei, a quien agradezco también, hoy día lo que requerimos es unidad, unidad para recuperar nuestra nación“, añadió el republicano.

“Reconozco su labor, reconozco su coraje, su valentía, por haber levantado una propuesta política en tiempos que no eran fáciles. Y, como les digo, ya a partir de mañana podremos iniciar un trabajo más organizado”, cerró el candidato presidencial.