VIDEO – Presidente Boric felicita a Jara y Kast por pasar a segunda vuelta y realiza un llamado a ambos candidatos

El mandatario se refirió a las Elecciones Presidenciales y realizó un llamado a los candidatos a “tener un debate con altura de mira”.

Luego de que se dieran a conocerlos resultados de las Elecciones 2025, el presidente Gabriel Boric abordó esta jornada eleccionaria y felicitó a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por avanzar a la segunda vuelta, cuyos comicios se realizarán el próximo domingo 14 de diciembre.

En su declaración en el Palacio de La Moneda, el mandatario estuvo acompañado de los ministros de la secretaría general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, y del Interior, Álvaro Elizalde.

“Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos cuatro años”, expresó.

Siguiendo en esa línea, el jefe de Estado manifestó que “en la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia”.

A lo que agregó: “Chile se construye siempre de gobierno a gobierno, de generación a generación. Construimos sobre lo que nos legaron quienes estuvieron antes que nosotros y siempre vamos a enfrentar desafíos”.

El discurso de Boric tras las Elecciones Presidenciales y el llamado a Jara y Kast

En este sentido, enfatizó en “bregar por mejorar la salud pública, fortalecer la educación pública, garantizar la seguridad de nuestras familias, recuperar los espacios públicos, los barrios, la tranquilidad de los chilenos y chilenas. Mejorar cada día más la economía y que todos los chilenos y chilenas puedan tener acceso a los derechos, a los bienes y servicios que se requiere en una sociedad desarrollada. Queremos construir, independiente de quién esté en el gobierno, una patria que sea justa, una patria que sea solidaria, una patria que sea segura para todos y para todas sin exclusiones“.

“Eso es lo que la democracia al final del día nos convoca. A pensar en grande, a pensar en todos los niños y las niñas de nuestro país, en los jóvenes con esperanza, en los adultos mayores, en las personas mayores que dieron su vida para construir Chile, en los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, en todos nuestros habitantes”, complementó.

“Chile, desde el retorno de la democracia, ha recorrido un largo camino en la construcción de esta patria libre, justa, segura. Y no me cabe ninguna duda que lo seguirá haciendo. Por eso, le deseo éxito a ambos candidatos. Y como Jefe de Estado, los insto a que tengamos un debate con altura de mira, pensando en siempre lo mejor para Chile. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día, en democracia, hoy, mañana y siempre”, cerró el presidente Gabriel Boric.