Elecciones 2025: cuál fue el candidato menos votado y por qué distrito postuló

Tres fueron los candidatos a diputado que consiguieron menos de 400 votos en las Elecciones Parlamentarias 2025, de acuerdo con los datos del Servel.

Un candidato a diputado por el Distrito 5 resultó el menos votado en las Elecciones Parlamentarias 2025, realizadas en el país este domingo 16 de noviembre.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Electoral (Servel), en total tres de los postulantes a la Cámara Baja quedaron por debajo de los 400 votos, con lo que no alcanzaron ni el 0,1% de las preferencias.

De este trío, los otros dos son militantes del Partido Popular y lanzaron sus candidaturas en el Distrito 7, el que incluye las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

En concreto, en el caso de Mariela Hidalgo, la candidata sumó 377 sufragios, miuentras que Francisco Peñaloza llegó a los 399.

Cuál es el candidato menos votado en las Elecciones 2025

Pero según el reporte del Servel, ni Hidalgo ni Peñaloza fueron los candidatos menos votados en las Elecciones Parlamentarias 2025.

De hecho, el postulante que recibió menos apoyo popular en los comicios fue Tomás Yavar, del partido Amarillos por Chile, quien postuló por el Distrito 5, que corresponde a las comunas de Río Hurtado, Punitaqui, Monte Patria, Combarbalá, Ovalle, Salamanca, Los Vilos, Canela, Illapel, Vicuña, Paihuano, La Higuera, Andacollo, Coquimbo y La Serena.

El Servel puntualizó que Yavar obtuvo apenas 374 votos, logrando el 0,08% de las preferencias, mientras que en el mismo distrito Daniel Manoucheri sumó 94 mil votos.