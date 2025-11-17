Los ganadores y perdedores que dejaron las Elecciones Parlamentarias 2025

La renovación legislativa dejó sorpresas y derrotas inesperadas para figuras emblemáticas. Revisa quiénes lograron un escaño y quiénes quedaron fuera del Congreso.

Las elecciones parlamentarias dejaron una lista amplia de figuras que, pese a su trayectoria o alta exposición pública, no lograron asegurar un cupo en el Congreso, configurando así grandes ganadores y perdedores de la jornada.

Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados, la renovación fue profunda en varias regiones y afectó por igual al oficialismo y a la oposición.

Los resultados del Servicio Electoral (Servel) marcaron la salida de convencionales constituyentes, ex presidentes de partidos, diputados emblemáticos y ex alcaldes, delineando un nuevo mapa político.

De acuerdo a los análisis, para varias colectividades, estas ausencias representan pérdidas estratégicas que podrían influir en la conducción interna y en el futuro trabajo legislativo.

Perdedores de las Elecciones Parlamentarias 2025

El ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, fue uno de los que no consiguió un escaño en la Cámara de diputado por el distrito 7 de la Región de Valparaíso, ya que no consiguió traducir su capital político municipal en apoyo parlamentario.

Una situación similar vivió Percy Marín, pareja de la senadora electa Camila Flores, quien tampoco logró asegurar un cupo pese al triunfo de ella en la elección senatorial.

En la Región Metropolitana, nombres como Erika Olivera, Felipe Vidal y Aldo Duque también sufrieron importantes derrotas. A ellos se suman Andrés Giordano, quien no consiguió la reelección, y la doctora María Luisa Cordero.

Asimismo, quedaron fuera Jean Piere Bonvallet, hijo del reconocido comentarista, y Gino Lorenzini. En la misma región, Giovanna Grandón, conocida como la Tía Pikachu, tampoco logró obtener un escaño en el Congreso.

En la Región de O’Higgins, el modelo Patricio Laguna fue otro de los derrotados que no alcanzó la votación necesaria para resultar electo.

En cuanto a los famosos que tampoco no consiguieron un cupo, se encuentran Juan Carlos Pollo Valdivia y Gonzalo Egas en el distrito 8, además de Jorge Garcés, Marlen Olivarí y el actor Felipe Ríos en el distrito 7.

Por otro lado, Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez, ambos candidatos y figuras destacables del Partido Comunista y postulantes al Senado, no lograron avanzar en la contienda, quedando finalmente fuera del Congreso.

En este nuevo escenario también quedaron fuera la diputada Carolina Marzán, el senador y ex ministro del Interior, José Miguel Insulza; y la ex secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

Más al sur, el diputado Juan Antonio Coloma Álamos tampoco logró un escaño en el Senado, quedando sin posibilidad de suceder a su padre, Juan Antonio Coloma Correa. En tanto, la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, obtuvo solo un 6,01% de los votos, quedando igualmente fuera del Congreso.

Ganadores de las Elecciones Parlamentarias 2025

Al otro lado de la vereda de los perderos, una de las grandes ganadoras de las Elecciones Parlamentarias 2025, fue Daniela Cicardini, quien alcanzó la mayor votación porcentual a nivel nacional y logró un doblaje histórico para el sector progresista.

En la Región de Valparaíso, el diputado Andrés Longton logró pasar al Senado posicionándose también como uno de los triunfadores, lo mismo sucedió con Karol Cariola, quien fue elegida senadora por el bloque de izquierda.

Junto a ello, otros personajes conocidos también lograron ser electos como diputados, entre los que destacan el periodista Javier Olivares y Cristián Contreras, conocido como Dr. File.

Asimismo, otro de los grandes triunfadores de la jornada fue Gustavo Gatica, quien obtuvo una votación de más de 93.000 votos, lo que le permitió convertirse en diputado para el periodo 2026-2030, siendo además la primera mayoría nacional.

El ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en tanto, fue electo senador con la la primera mayoría en la Región de La Araucanía.