Solo dos celebraron: los resultados que obtuvieron las figuras del deporte en las Elecciones Parlamentarias 2025

En este marco, se registró una derrota emblemática por parte de la diputada Erika Olivera, quien no logró los votos suficientes para mantenerse en el Congreso.

Varias figuras provenientes del deporte lucharon por un puesto en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, quienes obtuvieron dispares resultados.

En el caso de las Presidenciales, el ex timonel de la ANFP y director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, tuvo una dura derrota luego de lograr solo el 1,26% de los votos en la carrera hacia La Moneda, quedando en el sexto lugar.

Su desazón fue evidente y tras los comicios expresó: “Fue una derrota increíble, sacamos mucho menos votación de la que nunca nos imaginamos. Evidentemente esperábamos una cosa distinta”.

Solo dos figuras provenientes del deporte celebraron en las Elecciones Parlamentarias 2025

Con respecto a las elecciones para ser diputado en el próximo período legislativo, el ex árbitro Carlos Chandía será parte del Congreso Nacional tras lograr un cupo en el distrito 19 de la Región del Ñuble con un 6,9% de los votos.

Quien también sacó cuentas alegres en estos comicios fue el ex basquetbolista Patricio Briones (PDG), quien resultó electo por el distrito 20 en el Biobío con un 3% de respaldo.

La lista de deportistas quedó hasta ahí, ya que la mayoría de los candidatos sufrieron una derrota y no podrán ser parte del Parlamento en los próximos cuatro años.

La derrota más emblemática fue la de la diputada Erika Olivera (Demócratas), quien dejará la Cámara Baja tras dos ciclos representando al distrito 9 de la Región Metropolitana. En las urnas solamente obtuvo solo un 2,3% de respaldo.

Misma suerte corrió para el entrenador de fútbol Jorge Peineta Garcés, quien no consiguió los votos necesarios, al igual que el ex dirigente de Wanderers, Rafael González (PR).

A ellos se suma el ex atacante de Colo Colo Rubén Martínez (PDG), el nadador Vicente Almonacid (Ind-Dem), el ex atleta Jonathan Barrera (Dem) y los hijos de dos recordados nombres vinculados al deporte como Jean Pierre Bonvallet (PSC) y Julio Martínez (PNL).

En la carrera por un cupo senatorial tampoco hubo suerte para ellos, ya que el ex futbolista Ian Mac-Niven (Ind-Dem), solamente tuvo el 0,74% de los votos en la Circunscripción 9, Región del Maule.