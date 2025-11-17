Elecciones Presidenciales 2025: Kast se convirtió en el gran ganador al interior de las cárceles

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue el gran ganador de las Elecciones Presidenciales 2025 al interior de las cárceles en todo el país, ya que se impuso en 11 de los 17 centros penitenciarios en los que votaron los reos.
En particular, Kast obtuvo la ventaja en los penales de Arica, Alto Hospicio, la cárcel de varones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Colina, Santiago Sur, San Joaquín, Rancagua, Valdivia y Punta Arenas.
Por su parte, la candidata oficialista, Jeannette Jara, recibió la mayoría de los sufragios en cuatro de los complejos penitenciarios.
En concreto, la ex ministra del Trabajo se impuso en el penal femenino de Antofagasta y las cárceles de Puente Alto, Santiago 1 y el Biobío.
Cómo les fue a los otros candidatos en las cárceles
El otro de los candidatos que se impuso al interior de una de las cárceles fue el del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien logró la primera mayoría en Calama.
En la Araucanía, en tanto, José Antonio Kast y Jeannette Jara empataron en la primera posición, ambos con un 30,56% de los votos.
Por su parte, Johannes Kaiser empató en el segundo lugar con Parisi y Jara en el penal de Valdivia, pero no logró ningún voto en las cárceles de Puente Alto, Rancagua y Punta Arenas.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Servel, en total en los penales de todo el país votaron 623 reos.
El detalle de las votaciones es el siguiente:
Región de Arica y Parinacota
Arica: Complejo Penitenciario de Arica
Región de Tarapacá
Alto Hospicio: Centro de Cumplimiento Penitenciario Alto Hospicio
Región de Antofagasta
Antofagasta: Centro Penitenciario Antofagasta
Antofagasta: Centro Penitenciario Femenino
Calama: Centro de Detención Preventiva Calama
Región de Coquimbo
La Serena: Centro de Cumplimiento Penitenciario
Región de Valparaíso
Valparaíso: Centro Penitenciario de Valparaíso
Región Metropolitana
Santiago: Centro de Detención Preventiva Santiago Sur
Santiago 1
San Miguel: Centro de Detención Femenina
San Joaquín: Centro Penitenciario Femenino
Colina: Centro de Cumplimiento Penitenciario
Puente Alto: Centro de Detención Preventiva
Región de O’Higgins
Rancagua: Centro Penitenciario
Región del Biobío
Concepción: Centro Penitenciario del Biobío
Región de La Araucanía
Temuco: Centro Penitenciario de Temuco
Región de Los Ríos
Valdivia: Centro Penitenciario de Valdivia
Región de Magallanes
Punta Arenas: Centro Penitenciario de Punta Arenas