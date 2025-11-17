Elecciones Presidenciales 2025: Kast se convirtió en el gran ganador al interior de las cárceles

De acuerdo con los datos proporcionados por el Servel, en total en los penales de todo el país votaron 623 reos.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue el gran ganador de las Elecciones Presidenciales 2025 al interior de las cárceles en todo el país, ya que se impuso en 11 de los 17 centros penitenciarios en los que votaron los reos.

En particular, Kast obtuvo la ventaja en los penales de Arica, Alto Hospicio, la cárcel de varones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Colina, Santiago Sur, San Joaquín, Rancagua, Valdivia y Punta Arenas.

Por su parte, la candidata oficialista, Jeannette Jara, recibió la mayoría de los sufragios en cuatro de los complejos penitenciarios.

En concreto, la ex ministra del Trabajo se impuso en el penal femenino de Antofagasta y las cárceles de Puente Alto, Santiago 1 y el Biobío.

Cómo les fue a los otros candidatos en las cárceles

El otro de los candidatos que se impuso al interior de una de las cárceles fue el del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien logró la primera mayoría en Calama.

En la Araucanía, en tanto, José Antonio Kast y Jeannette Jara empataron en la primera posición, ambos con un 30,56% de los votos.

Por su parte, Johannes Kaiser empató en el segundo lugar con Parisi y Jara en el penal de Valdivia, pero no logró ningún voto en las cárceles de Puente Alto, Rancagua y Punta Arenas.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Servel, en total en los penales de todo el país votaron 623 reos.

El detalle de las votaciones es el siguiente:

Región de Arica y Parinacota

Arica: Complejo Penitenciario de Arica

Región de Tarapacá

Alto Hospicio: Centro de Cumplimiento Penitenciario Alto Hospicio

Región de Antofagasta

Antofagasta: Centro Penitenciario Antofagasta

Antofagasta: Centro Penitenciario Femenino

Calama: Centro de Detención Preventiva Calama

Región de Coquimbo

La Serena: Centro de Cumplimiento Penitenciario

Región de Valparaíso

Valparaíso: Centro Penitenciario de Valparaíso

Región Metropolitana

Santiago: Centro de Detención Preventiva Santiago Sur

Santiago 1

San Miguel: Centro de Detención Femenina

San Joaquín: Centro Penitenciario Femenino

Colina: Centro de Cumplimiento Penitenciario

Puente Alto: Centro de Detención Preventiva

Región de O’Higgins

Rancagua: Centro Penitenciario

Región del Biobío

Concepción: Centro Penitenciario del Biobío

Región de La Araucanía

Temuco: Centro Penitenciario de Temuco

Región de Los Ríos

Valdivia: Centro Penitenciario de Valdivia

Región de Magallanes

Punta Arenas: Centro Penitenciario de Punta Arenas