“Es un tremendo daño” y “nos marginaron”: las duras críticas del PDG a las encuestas tras tercer lugar de Parisi

Desde la tienda de Parisi acusaron que sufrieron una serie de “injusticias” y “manipulación” a raíz de los resultados que proyectaban las encuestas.

Tras el sorpresivo resultado de Franco Parisi en las Elecciones Presidenciales 2025, el cual ninguna de las encuestas lo pudo prever, desde el Partido de la Gente (PDG) arremetieron duramente contra los sondeos de opinión pública.

En su tercer intento por llegar a La Moneda, Parisi obtuvo el tercer lugar con el 19,71% de los votos, alcanzando más de 2,5 millones de respaldo en las diferentes regiones del país, posicionándose por encima de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, a pesar de que las últimas encuestas posicionaban a estos últimos en la lucha por dicha posición.

Bajo este contexto, en un punto de prensa, el candidato arremetió duramente: “A los terroristas de la encuesta, como Alberto Mayol, qué vergüenza Mayol…qué vergüenza la Cadem, qué vergüenza Valdivieso (…) Nos manipularon las encuestas. De hecho yo creo que perdimos bastante con esto que decían que era voto perdido”.

Tras ello, volvió a disparar contra Mayol luego de que un medio compartiera una columna del sociólogo en la cual se refería al fenómeno electoral. “Demasiado tarde. Manipulaste a Chile y todos los medios hicieron real una gran mentira de tu encuesta y todas. Por decencia no deberías hacer nunca más ninguna encuesta hacia daño a la real voluntad de los chilenos”, expresó.

PDG dispara duramente contra las encuestas

El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, también apuntó contra las encuestadoras por influir negativamente en sus resultados y también acusó injusticias a raíz de ello.

“La verdad que hay una raya enorme de cómo estas encuestas generan opinión. Y cada día, sábado o domingo, que salía en la cadena, nos daban el 8, el 9, el 11%. Para qué decir, el señor (Alberto) Mayol, con la Cosa Nostra, con un 2% hace un mes atrás. Nos marginaron de debates presidenciales por las famosas encuestas“, sostuvo en conversación con Radio Universo.

Siguiendo en esa línea, ejemplificó que en algunos eventos “invitaron a los tres primeros al debate, y además, a los candidatos de las primarias, de la izquierda, a los cuatro, y a Franco no lo invitaron (…) nos decían que no estábamos en las encuestas, que no figurábamos”.

“No solo nos marginaron de los debates, también los recursos. Fíjate en las campañas, con actos terminales en el Movistar Arena algunos. Nosotros teníamos que estar en las plazas, porque hay un delegado presidencial en la zona de la Región Metropolitana que nos negó la posibilidad de hacer un cierre”, fustigó.

Por su parte, la diputada electa del distrito 12 de la RM, Zandra Parisi, cuestionó que “mucha gente atiende a las encuestas. Si te dicen: usted votaría por una persona que marca un 2%. Yo diría: ¿para qué voy a perder mi voto? Mejor apuesto a un caballo ganador, como dicen las encuestas“.

A lo que agregó en diálogo con T13: “Es un tremendo daño que se hizo. El tema de las encuestas no es un tema menor. Es algo relevante y preocupante. Por tercera vez, las encuestas se han equivocado con Franco Parisi“.

“Las encuestas y la prensa han ayudado a que Chile no pueda surgir ni brillar como lo hubiese hecho con Franco Parisi”, cerró la parlamentaria electa y hermana del candidatos.