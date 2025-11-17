Evópoli y Amarillos: estos son los partidos que podrían desaparecer por no alcanzar el mínimo de parlamentarios

La Ley de Partidos exige que las colectividades obtengan al menos el 5% de los votos válidos en la elección de diputados para seguir existiendo.

En las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, varias colectividades pusieron en juego su permanencia, y algunas ya enfrentan su salida del Congreso, siendo partidos que podrían desaparecer.

Esto ya que la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos señala que las colectividades deben alcanzar al menos el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados para poder continuar.

“Los partidos políticos se disolverán por no alcanzar el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, en su caso”, indica el artículo 42, numeral 2°.

Sin embargo, la ley establece que un partido que no llegue al umbral del 5% aún puede mantener su existencia legal y continuar operando en las regiones donde esté constituido, si logra elegir al menos cuatro parlamentarios en un mínimo de dos regiones diferentes, ya sean diputados o senadores.

Cabe señalar que la desaparición de partidos no es algo excepcional, ya que en la elección de diputados anterior, 12 colectividades dejaron de existir.

Los partidos que podrían desaparecer tras no alcanzar el 5% en votación de diputados

Con el 36.144 de las mesas escrutadas de un total de 40.473 mesas del país, correspondiente al 89,30%, los partidos que podría desaparecer son: