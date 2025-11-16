Las grandes batallas de la Cámara Baja: conoce a los diputados electos en los distritos más competitivos

Los distritos más poblados, como el 10, 8 y 9, concentraron la competencia más intensa por la Cámara de Diputados.

Este domingo 16 de noviembre, Chile definió no solo a los candidatos presidenciales para la segunda vuelta, sino también a los 155 diputados y diputadas en 28 distritos electorales del país.

En estas elecciones se aplicó el método D’Hondt, un sistema de representación proporcional que asigna los escaños en función de los votos obtenidos por cada lista o pacto electoral. Esto significa que la distribución se realiza primero por lista y no directamente por cada candidato.

En ese contexto, las grandes batallas se dieron en los distritos con mayor población y, por lo tanto, con más escaños en disputa. Zonas como el Distrito 10 (Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, Macul y San Joaquín), el Distrito 8 (Maipú, Cerrillos, Estación Central y Quilicura) y el Distrito 9 (Independencia, Recoleta, Huechuraba, Conchalí, Renca y Quinta Normal) suelen concentrar la atención política y mediática.

Allí compitieron decenas de candidatos con intensas campañas, ya que estos territorios pueden inclinar la balanza en la composición final de la Cámara de Diputadas y Diputados debido a la cantidad de votos y escaños involucrados.

Las grandes batallas de la Cámara Baja: diputados de los distritos más competitivos

Con el 70,78% de los votos escrutados, la proyección es la siguiente:

Distrito 8

Contempla las comunas de Lampa, Pudahuel, Quilicura, Til Til, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

Gustavo Gatica (Ind – PC) .

Agustín Romero (PRep)

Enrique Bassaletti (PRep)

Cristián Contreras (PDG)

Tatiana Urrutia (FA)

Rosa Oyarce (RN)

Marcos Barraza (PC)

Juan Carlos Valdivia (Ind – DC)

Distrito 10

Contempla las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.

Gonzalo Winter (FA)

Francisco Orrego (RN)

Jorge Alessandri (UDI)

José antonio Kast (REP)

Irací Hassler (PC)

Emilia Schneider (FA)

Hans Marowski (PNL)

Lorena Fries (FA).

Distrito 9

Contempla a las comunas de Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta.

Carlos Cuadrado (PPD)

Boris Barrera (PC)

José Carlos Meza (REP)

Javiera Rodríguez (REP)

Tamara Ramírez (PDG)

César Valenzuela (PS)

Guillermo Ramírez (UDI).

Distrito 7

Contempla a las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar.

Hotuiti Teao (UDI)

Jaime Bassa (FA)

Luis Sánchez (REP)

Luis Cuello (PC)

Jorge Brito (FA)

Andrés Celis (RN)

Juan Marcelo Valenzuela (PDG)

Sebastián Zamora (REP).

Distrito 12

Contempla a las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo.