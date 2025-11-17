Jeannette Jara endurece su discurso contra Kast: “Estuvo 16 años en la Cámara y no se le conoce ninguna ley”

Jeannette Jara ya inició su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentará a José Antonio Kast, lanzando duros dardos contra el líder de Republicanos.
La abanderada oficialista, que concretó un acto en La Pintana, destacó su paso al balotaje con el 26% de los sufragios, superando por dos puntos a Kast, y de paso apuntó a su contrincante como una “amenaza para la democracia”.
“Yo encuentro que es una persona autoritaria, que es una persona que denosta al que piensa distinto, que es una persona que estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar, que su estilo es oponerse a todo, y que como yo sí he estado en Gobierno sé que otra cosa es con guitarra“, argumentó Jeannette Jara.
A pesar de ello, mostró su confianza en poder obtener la victoria en la segunda vuelta, aseverando que “a mí me ha tocado todo cuesta arriba en la vida, todo. Lo que me ocurre cuando los desafíos son importantes es que encuentro más motivación, porque sé que aquí no se trata de un cargo, yo no estoy aquí en una carrera como algunos que llevan tres, cuatro, cinco veces de candidato a la Presidencia de la República”.
“Yo estoy aquí por un proyecto colectivo que tiene que ver con mejorar la vida de la clase media en nuestro país y también de los sectores populares”, agregó.
Junto con ello, Jeannette Jara aprovechó la oportunidad para anunciar que se sumarán nuevos rostros a su equipo para enfrentar el balotaje.
“Vamos a incorporar gente, por lo mismo, porque tenemos un buen equipo y los equipos cuando hay desafíos mayores, como el que viene ahora en la segunda vuelta, que además es un corto periodo, vamos a hacer algunas incorporaciones. Pero lo esencial del equipo se mantiene, porque es un equipo que ha dado resultados”, puntualizó.