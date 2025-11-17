Kast inicia campaña al balotaje con mensaje a La Moneda: “No queremos más gobiernos fracasados”

En esta línea, Kast dejó en claro que La Araucanía “ha sufrido el terrorismo, la violencia y hoy día eso se suma al crimen organizado y la inmigración irregular”.

José Antonio Kast, líder de Republicanos, inició su campaña presidencial de cara a la segunda vuelta, donde se verá las caras con Jeannette Jara, en la Región de La Araucanía.

En su paso por la Macrozona Sur se reunió con el senador electo Rodolfo Carter, además de visitar el sector donde falleció el matrimonio Luchsinger Mackay, reiterando su discurso centrado en la seguridad.

“Estamos en el lugar donde asesinaron a la familia Luchsinger Mackay (…) Y es lo que lamentablemente se repite en la zona de Arauco, en Malleco y en las cercanías de Temuco y Cautín. Esto no ha tenido ninguna fuerza del Estado para enfrentarse”, precisó José Antonio Kast.

“No queremos más gobiernos fracasados como el que hoy día dirige los destinos de la nación. Que prometieron seguridad. Y lo que nos han dejado es más violencia”, agregó.

Ante los ataques incendiarios registrados en los últimos días en la zona, José Antonio Kast recalcó que “queremos que los encuentren, los procesen y los encarcelen. Y en algunos casos que los encarcelen de por vida, porque el daño que han hecho es imperdonable. Han asesinado chilenos, compatriotas. Algunos se dicen que representan a los pueblos originarios y matan a las personas que tienen la misma etnia que ellos, porque los terroristas no tienen nación, no tienen bandera”.