Johannes Kaiser reitera sus dardos a Franco Parisi tras su inédito tercer lugar: “Es una fuerza de izquierda”

Johannes Kaiser y Franco Parisi sumaron un nuevo capítulo en su tirante relación durante las elecciones presidenciales, luego que el líder libertario reiterara sus dardos contra su par del Partido de la Gente (PDG).

Tras las votaciones de este domingo 16 de noviembre, Kaiser realizó una de sus habituales transmisiones por su canal de YouTube para analizar el resultado de Parisi, quien se quedó con el tercer lugar, siendo solo superado por Jeannette Jara y José Antonio Kast.

“Algunos se estarán preguntando qué es lo que está ocurriendo con Parisi. Yo creo que Parisi se llevó el voto del Gobierno, es una cosa increíble“, indicó el diputado, agregando “que efectivamente Parisi es una fuerza de izquierda en este momento“.

El líder libertario aseveró que “se llevó el voto de izquierda en este momento. Lo perdió el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD, etcétera, perdieron todos esos votos que se fue a respaldar esa opción“, reiterando que “yo personalmente tengo una opinión bastante negativa del personaje, ustedes sabrán por qué“.

Luego en redes sociales, Johannes Kaiser disparó contra Franco Parisi: “No se demoró ni 5 minutos en poner en venta su respaldo político…”.