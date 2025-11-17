Se postergó para el martes: por qué fracasó la sesión para votar la AC contra Diego Pardow

El ex ministro llegó a la instancia para descartar eventuales irregularidades en su actuar.

Para el martes se postergó la votación de la acusación constitucional (AC) contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow, que se llevaría a cabo este lunes 17 de noviembre, luego de que fracasara la sesión que inicialmente se realizaría el sábado 15.

Tal como lo había adelantado Francisco Cox, el abogado del ex secretario de Estado, Pardow acudió esta jornada hasta el Congreso, en Valparaíso, donde tenía contemplado presentarse ante los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra.

La iniciativa fue impulsada por diputados de la oposición, debido al error de cálculo que derivó en un alza mayor que la que correspondía en las cuentas de la luz.

De acuerdo con lo previsto, la sesión de la comisión estaba fijada a partir de las 16:00 horas, en la Sala 310 del tercer nivel del edificio del Congreso.

La comisión, que pretendía votar el informe este lunes, quedó citada para este martes desde las 10.30 horas. “Mañana voy a estar disponible”, aseguró el ex ministro de Energía.

Por qué fracasó la sesión para votar la AC contra Pardow

Según se comprobó, la sesión debió postergarse, ya que solamente asistieron dos de los cinco diputados que integran la comisión. Se trató de Jaime Mulet (FRVS) y Sergio Bobadilla (UDI).

En cambio, no asistieron los diputados Mauro González (RN) y Ericka Ñanco (FA), en ambos casos por los retrasos que se registraron en sus vuelos. A ellos se sumó la parlamentaria Carmen Hertz (PC), quien se encuentra con licencia médica.

Tras concretarse el fracaso de la sesión para votar la AC en su contra, Diego Pardow se refirió al eventual conflicto de interés debido a que su pareja trabaja en un estudio de abogados que representó a la empresa Transelec. “Eso también es falso”, indicó.

“A mí me tocó en varias oportunidades rellenar declaraciones de intereses y patrimonio. Las declaraciones de intereses y patrimonio fueron completadas, siguiendo un estricto apego a las normas que para ello se establecen. Por lo tanto, no hay ninguna irregularidad al respecto“, aseguró.

En esa línea, apuntó que “tanto mi vínculo con mi pareja como la relación laboral de mi pareja fueron completadas y reportadas oportuna e íntegramente, tal como lo establece la ley de transparencia”.