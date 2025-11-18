Kast en segunda vuelta: Republicanos y Chile Vamos concretan primeros contactos en vistas a un programa y comando común 

Las directivas de Chile Vamos y el Partido Republicano, al igual que los equipos económicos, se reunieron esta jornada para afinar la integración del comando y posibles modificaciones al programa del republicano.

Dos importantes reuniones entre representantes del Partido Republicano y Chile Vamos se llevaron a cabo en paralelo esta jornada de martes.

A dos días del paso de José Antonio Kast a la segunda vuelta, las directivas de los partidos de la coalición de centro derecha se reunieron con el timonel republicajno, Arturo Squella. El motivo de la cita fue coordinar la integración de la alianza en el comando de Kast de cara a la campaña de segunda vuelta.

A la par, el principal asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, sostuvo una reunión con economistas de Chile Vamos —entre ellos, ex ministros de Hacienda de los gobiernos de Piñera— para acercar posiciones respecto a los lineamientos programáticos que propondrá la candidatura del republicano en el mes que resta para el balotaje.

En ese sentido, una de las primeras definiciones que comunicaron Squella y Quiroz a los representantes de Chile Vamos fue que el programa “no está escrito en piedra” y que hay disposición para llegar a puntos comunes en aquellas materias que levantaron controversia en la campaña previa. En particular, el recorte de US $6.000 millones que propone el programa de Kast.

“Están los detalles de qué manera y a qué ritmo se irán haciendo las cosas hacía adelante, pero todos compartimos todos aquí el cariño por la disciplina económica; aquí no hay fetiches o cosas que no sean inamovibles”, sostuvo Quiroz tras la reunión en que participaron los ex ministros Felipe Larraín, José Ramón Valente, Alejandro Weber y Juan Andrés Fontaine, entre otros economistas ligados al sector.

Por su parte, Squella abordó la reunión política con sus pares de Chile Vamos, Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli).

“La coordinación política que entre nosotros nos estamos dando evidentemente que se va a intensificar. Si eso da paso a una suerte de comité estratégico, por supuesto que es una de las alternativas que tenemos que abordar”, sostuvo tras la cita el senador electo por Valparaíso.

En los próximos días, según señaló el mismo Squella, tocará la oportunidad de reunirse con los representantes del Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por el ex candidato presidencial, Johannes Kaiser.

Es en ese punto de las conversaciones para llegar a un comando común que la relación se tensiona entre las distintas derechas.

Los nacional libertarios no ven con buenos ojos que Kast incluya figuras del Piñerismo en la campaña, como sucedió en 2021, ni tampoco que se ceda en aspectos “cruciales” del programa como el corte fiscal. De hecho, Kaiser en la campaña proponía un ajuste del orden de 15 mil millones.

Lo que sí está claro en el PNL es la disposición a participar en la campaña. Kaiser, el domingo tr5as conocerse los resultados, comprometió “todos los recursos” y “toda la militancia” del partido que lidera para que Kast gane en segunda vuelta.

Dirigiéndose a Kast, el nacional libertario sostuvo: “Desearte mucha fuerza, porque he sufrido en carne propia lo que significa una campaña presidencial. El compromiso de los nacionales libertarios está aquí para esta vuelta, vamos a respaldarlo porque estamos respaldando a Chile. Votar por José Antonio Kast hoy día es votar por Chile”.