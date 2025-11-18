Elecciones 2025: este es el primer ministerio que eliminará José Antonio Kast si gana el balotaje

La UDI ratificó lo expresado por Agustín Romero, apuntando que existe una propuesta para que el próximo presidente “tenga la posibilidad de fusionar ministerios”.

Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, adelantó este martes cuál será el primer ministerio que eliminará José Antonio Kast si es electo presidente en la segunda vuelta del 14 de diciembre, al que se sumaría al menos uno más.

El legislador abordó el tema en el marco del debate por el Presupuesto 2026 que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.

De esta forma, el parlamentario republicano reiteró la idea de su colectividad en cuanto a fusionar ministerios con el propósito de reducir el gasto fiscal.

El primer ministerio que eliminará José Antonio Kast

Según manifestó el diputado Romero, el primer ministerio que eliminará José Antonio Kast si gana en el balotaje será la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

De acuerdo con lo argumentado por el legislador, lo anterior se debe a que no considera “necesario que sea un ministerio”. Ahondó en el tema y justificó que sus funciones “debiesen ser parte quizás del Ministerio del Interior“.

Por su parte, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, ratificó que existe una propuesta para que el próximo presidente “tenga la posibilidad de fusionar ministerios”.

A través de esta iniciativa se busca fusionar la Segegob y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) con el Ministerio del Interior, eliminando así “cupos al interior del Estado”.

Al abordar las palabras de los legisladores, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, manifestó que la estructura y el número de ministerios “es una discusión que no debiera darse en el presupuesto“.

No obstante, el secretario de Estado enfatizó que, contrario a lo que argumentan desde la oposición, “la labor que hace el Ministerio de las Segpres es un ministerio fundamental para la tarea de un gobierno“.