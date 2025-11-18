Presupuesto 2026: Cámara aprobó 11 partidas y rechazó Educación y Salud

De acuerdo con lo previsto, la discusión del proyecto de ley de Presupuestos 2026 en la Cámara de Diputados se extenderá hasta el miércoles.

Diputados de oposición rechazaron en bloque seis de las partidas presentadas este lunes por el Ministerio de Hacienda, durante la discusión del Presupuesto 2026, entre ellas las de Educación y Salud.

Durante la jornada, los parlamentarios revisaron en total 17 partidas y, según recalcó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, “se aprobaron 11 de ellas, en temas tan importantes como Defensa, Ministerio de Obras Públicas, Justicia, Economía y Contraloría“.

También se aprobaron los recursos para el Congreso, el Poder Judicial, y los ministerios de Economía, Agricultura, Bienes Nacionales y del Trabajo.

En cuanto al rechazo de las partidas en el Presupuesto 2026, a las de Educación y Salud se sumaron las de Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores y Minería.

La partida en Educación que rechazaron los legisladores contempla la reposición de recursos para el Programa Habilidades para la Vida y Salud Oral, mientras que en Salud se incluye una glosa que permitiría ejecutar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes (AMA) en el Ministerio del ramo.

Oposición justificó rechazo a partidas en el Presupuesto 2026

Tras el debate, el secretario de Estado apuntó que “esto es un avance importante y una diferencia respecto a la discusión que habíamos tenido en la Comisión Mixta. Y por supuesto, al Ejecutivo siempre le gustaría lograr el máximo avance posible, pero agradecemos el tono en el que se ha dado la discusión de hoy“.

Por su parte, desde la oposición justificaron su rechazo a algunas de las partidas, a pesar de que el Ministerio de Hacienda ingresó varias indicaciones que consideraron propuestas tanto de su sector como desde el oficialismo.

“Se mantiene el mismo escenario que se produjo en la comisión mixta. Por lo tanto, no vemos razones para aprobar“, argumentó el diputado republicano Agustín Romero, en tanto que Frank Sauerbaum aseveró que “no quedamos conformes con las indicaciones“.

De acuerdo con lo previsto, la discusión del proyecto de ley de Presupuestos 2026 en la Cámara de Diputados se extenderá hasta el miércoles.