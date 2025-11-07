Marcel acusó “contradicción” en debate por Presupuesto 2026 y defendió la eliminación de la glosa republicana

“La glosa republicana la inventé yo, cuando los ingresos eran abundantes”, fue parte de los que expresó el ex ministro de Hacienda.

El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, entró al debate respecto al Presupuesto 2026 y defendió la eliminación de la glosa republicana, recordando que fue él quien la inventó.

El ex jefe de la billetera fiscal advirtió una “contradicción fundamental” en la discusión del presupuesto, ya que “hay un sector importante de la política que quiere recortes más profundos del gasto público, pero la discusión que está teniendo lugar en torno al Presupuesto 2026 no es para recortar más gasto, es para aumentar gastos”.

Siguiendo en esa línea, dijo a Radio ADN que “se pide la glosa republicana, se piden muchas cosas que son aumentos de gastos. Entonces hay una contradicción muy fundamental en esa discusión”.

Mario Marcel abordó las críticas que ha desatado la eliminación de la glosa republicana

Sobre la eliminación de la glosa republicana, lo cual incluso ha sido criticada por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, Marcel recordó que “la glosa republicana la inventé yo cuando era director de Presupuestos, al final del Gobierno del presidente Lagos”.

En este marco, manifestó que “esa era una época en que los ingresos eran muy abundantes, porque estábamos en un buen momento, había un alto precio del cobre, los ingresos fiscales crecían fuertemente de manera sistemática, pero esa no es la situación que tenemos hoy día”.

A lo que añadió: “Hoy día tenemos una situación fiscal que es más estrecha, nos queda todavía consolidación fiscal que hacer”.

“De modo que eso (la glosa republicana), que fue una señal que se dio en su momento, uno tiene que ser capaz de calibrarla y adecuarla a lo que va siendo la realidad de las finanzas públicas. Si además hay candidatos que están planteando reducir gasto, resulta difícil de entender porque quieren aumentarlo por la vía de la glosa republicana“, precisó.

Por otro lado, se refirió a las críticas por la situación fiscal de Chile y afirmó que “este año se van a cerrar las cifras fiscales con una deuda pública por debajo del límite prudencial que está en la regla fiscal, así que en eso no hay mayores sorpresas. Quizás hay mayor sorpresa para los que piensan que hay una situación de un desequilibrio fiscal descontrolado, como se ha dicho en la campaña”.