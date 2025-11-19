El futuro de Evópoli y la apertura a una posible fusión de partidos de Chile Vamos

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, sostuvo que aquella idea le “hace mucho sentido” y aseguró que el partido no está en riesgo de disolución.

Tras las diferentes voces que plantean que Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) se acabó o que se debe refundar, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se manifestó en contra de esta idea y se abrió a la posibilidad de fusionarse en un solo partido.

En diálogo con Radio Infinita, Santa Cruz expresó que “Chile Vamos es el reservorio de un proyecto político de derecha que logró llegar al poder de la mano de Sebastián Piñera después de 50 años. Llegó al poder en dos oportunidades y, además, hizo un buen gobierno”.

En este sentido, el timonel de Evópoli recalcó que cuentan con el “21% de los votos en el Congreso, la tercera fuerza política más relevante, equivalente, además, al Partido Republicano”.

Considerando lo anterior, afirmó que “debiéramos avanzar en el siguiente periodo parlamentario a conversar si hace sentido unirnos en un único partido llamado Chile Vamos”, en lugar de disolver la coalición.

En este marco, Santa Cruz aclaró que “no es la conversación para tener en este minuto, las urgencias son otras”, pero a partir de marzo “de todas maneras tiene que ser una conversación a tener y que a mí me hace mucho sentido plantearlo de esa forma”.

El complejo escenario que enfrenta Evópoli tras las elecciones parlamentarias

Luego de que Evópoli no lograra alcanzar el umbral para su sobrevivencia legal en las elecciones parlamentarias, ni el mínimo de cuatro parlamentarios electos en al menos dos regiones, el partido se podría disolver.

No obstante, desde la colectividad aseguran que no estaría en riesgo su disolución. “La situación que tiene Evópoli hoy día es que tiene a dos diputados electos, y dos senadores electos en el periodo anterior, es decir, tenemos a cuatro parlamentarios electos, y vigentes o en ejercicio, hasta el año 2030, por lo tanto, a nuestro entender, cumplimos con la ley“, sostuvo Santa Cruz.

Teniendo en cuenta esto, manifestó que en caso de que el Servicio Electoral (Servel) les notifique una eventual disolución, ellos acudirán al Tribunal Calificador de Elecciones.

Respecto a los malos resultados que obtuvieron en los recientes comicios, el timonel del partido aseguró que la tienda está en un “proceso de reflexión profunda, entender por qué nuestras ideas, por qué nuestra forma de hacer política (…) no ha conectado, no ha tenido sintonía”.