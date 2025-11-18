De tener tres presidentes de la República a enfrentar la disolución: el doloroso final del Partido Radical

Uno de los partidos más políticos más tradicionales del país, en cuyos gobiernos se profundizó la industrialización de la economía chilena, ahora enfrenta su disolución.

Las elecciones parlamentarias de 2025 marcaron el fin de 13 colectividades políticas por no alcanzar los mínimos legales para poder subsistir, destacando entre ellas una de las más antiguas de Chile: el Partido Radical.

El partido solo logró dos cupos en la Cámara de Diputados, con Consuelo Veloso y Marcela Hernando, pero apenas llegó al 1,9% de los votos, lo que marca el fin del conglomerado fundado en 1863 y que tuvo a Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla a sus principales representantes, ya que llegaron a La Moneda durante la mitad del siglo XX.

Bajo sus gobiernos vieron la luz la Corporación de Fomento Fabril (Corfo), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), entre otras empresas, además del fomento de la educación con la creación de la Universidad Técnica del Estado (hoy Usach), la protección a la niñez y la presencia de Chile en la Antártica.

Sin embargo, con el paso del tiempo sus años de gloria fueron quedando atrás, volviendo a alcanzar cierta relevancia política en 2017, cuando Alejandro Guillier se enfrentó en las presidenciales a Sebastián Piñera.

La irrelevancia del Partido Radical alcanzó su punto cúlmine tras las parlamentarias 2025, con la renuncia de la directiva encabezada por Leonardo Cubillos como primer paso hacia su disolución.

Los próximos pasos del Partido Radical ante su disolución

Luego que el Servicio Electoral (Servel) inicie el proceso de disolución, la dirigencia del Partido Radical comenzará al pago de pasivos y a su liquidación.

Según los estatutos de la colectividad, ante el término del partido político sus bienes pasarán al Club de la República, esto es, a la Masonería de Chile.

“En caso de disolución del partido por las causales previstas por la ley, sus bienes pasarán al Club de la República, el que deberá destinarlos a una institución de beneficencia que su directorio designe”, precisa el documento.

Según consignó La Tercera, en la actualidad el Partido Radical tiene como sede el histórico edificio ubicado en el barrio París-Londres, con un avalúo fiscal de $573 millones. Sin embargo, presenta una deuda de contribuciones por $18,9 millones, además de salir a remate en 2022 por una deuda con una empresa de su entonces tesorero, Mauricio Palacios.