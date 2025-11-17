A pesar de los argumentos del Servel: la lucha de Evópoli para evitar su disolución

Por su parte, la colectividad adelantó que acudirá al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para intentar revertir el hecho.

Pese a que Evópoli afirmó que el mal resultado que obtuvo en las Elecciones Parlamentarias 2025 no conlleva la disolución del partido, desde el Servicio Electoral (Servel) descartaron aquello y este lunes confirmaron que la colectividad dejará de existir.

Evópoli, que es uno de los 13 partidos en riesgo de desaparecer tras los comicios, argumentó que, a diferencia de las otras colectividades, sí cumple con al menos uno de los requisitos que establece la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos para mantener su vigencia.

De acuerdo con la legislación vigente, son dos los criterios válidos en este aspecto: alcanzar el umbral del 5% en la elección de diputados, o contar con al menos cuatro parlamentarios electos —diputados o senadores—, distribuidos en dos o más regiones del país.

En esa línea, desde Evópoli se aseveró que “nuestra colectividad cuenta con dos diputados electos como Tomás Kast (La Araucanía) y Jorge Guzmán (Maule). Además, dos senadores elegidos en 2021, como Luciano Cruz-Coke (Metropolitana) y Sebastián Keitel (Biobío), cuyos mandatos se extienden hasta 2030“.

“Esto significa que Evópoli posee cuatro parlamentarios elegidos, provenientes de cuatro regiones distintas, cumpliendo así con la condición legal que permite la continuidad del partido“, añadió la colectividad.

De hecho, frente al anuncio del Servel en cuanto a que la colectividad será disuelta tras las Elecciones Parlamentarias 2025, desde el Servel indicaron que “para despejar cualquier interpretación distinta, y siguiendo la institucionalidad republicana que siempre hemos defendido, acudiremos al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el que deberá pronunciarse formalmente sobre esta materia conforme a lo dispuesto por la ley“.

Qué argumentó el Servel para confirmar disolución de Evópoli

Pese a lo planteado por Evópoli, el Servel dio a conocer sus argumentos para confirmar la disolución de la colectividad.

En esa línea, el Servicio Electoral apuntó que, a diferencia de lo que planea el partido, aquellos senadores que fueron electos en los comicios de 2021 y que permanecen en ejercicio pues les queda la mitad de su período, no se contemplan, ya que debe tratarse de legisladores recién electos.

Un tema que en junio pasado abordó con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, a la que el Servel le recordó que “en sesión ordinaria N° 0593 realizada con fecha 17 de junio de 2025, el Consejo Directivo del Servicio Electoral acordó, por unanimidad, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las establecidas en la letra h) del artículo 68 de la Ley N° 18.556, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, lo siguiente: que para la determinación de los parlamentarios electos, no se deben sumar los senadores en ejercicio de las regiones que no se renuevan en la elección parlamentaria de que se trate, a la cifra de subsistencia de cuatro diputados o senadores que establece el artículo 56 inciso tercero de la Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos“, según indicó el subdirector de Partidos Políticos del Servel, Roberto Salim-Hanna.

Además, el servicio dejó en claro que las formaciones políticas ya no se pueden fusionar para evitar su desaparición.

Tras los resultados de las Elecciones Parlamentarias 2025, además de Evópoli, el Servel también se alista a decretar la disolución de otras colectividades como Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Demócratas, el Partido Radical, Amarillos, el Partido Social Cristiano y el Partido Humanista.