“Hay que refundar esto”: los motivos de Desbordes para declarar como “muerto” a Chile Vamos

El alcalde de Santiago responsabilizó a la coalición de la derrota de Evelyn Matthei.

Un crudo análisis de Chile Vamos post elecciones fue el que hizo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, luego de la derrota que sufrió Evelyn Matthei el domingo tras ubicarse en el quinto lugar de las preferencias.

“¿Cómo calificaría yo a la coalición? Muerta, hay que refundar esto, no soy partidario del partido único, para nada, creo que eso achica el rastrillo, nos achica también, yo supongo que Demócrata se va a refundar, probablemente en conjunto con Amarillo, ahí los veo en un ánimo de armar algo más serio y evidentemente Renovación después del costalazo gigante también tiene que repensar”, sostuvo en CNN Chile.

Respecto a lo ocurrido con la candidatura de la exalcaldesa de Providencia, la desligó de toda responsabilidad y apuntó, precisamente, a los errores que cometió la misma coalición, acusando “que terminamos farreándonos a una tremenda candidata“.

“Aquí tuvimos problemas evidentes. No vi los equipos de los partidos jugando por la candidata, lo dije en entrevistas al inicio de la campaña, no los vi nunca“, sostuvo. Incluso, apuntó contra su propio partido y aseguró que estaban más pendientes de los cupos parlamentarios.

Al respecto, Desbordes indicó que “le faltaron los alcaldes, no hay duda… ¿Los partidos de Chile Vamos diría usted que estuvieron más preocupados de sus listas parlamentarias que de la presidencial? Directivo de Renovación más preocupado a la interna del partido que incluso a la lista parlamentaria“. El alcalde de Santiago destacó, además, el mal desempeño de la tienda en los comicios.

“Es un desastre el resultado electoral de Renovación Nacional por donde se le mire y la responsabilidad directa de esta directiva nacional”, manifestó. “Rodrigo Galilea (presidente de RN) torció completamente, incumplió la ley de partidos políticos al momento de que él borra lo que escribió el Consejo General, los candidatos los baja a su antojo mirando a la interna”.

El incierto futuro de Desbordes en Chile Vamos

Ante la crítica situación que se vive en Chile Vamos, Mario Desbordes reconoció que ha pensado en renunciar a RN. “Yo no tengo una certeza todavía que voy a hacer… quiero ver qué pasa con la coalición, qué pasa con el partido, si de verdad hay una mea culpa“, aseveró.

Al respecto, también, el alcalde de Santiago llamó a la UDI y RN a no virar hacia la derecha radical, en alusión a los republicanos y el Partido Nacional Libertario.

“Me preocupa que la tentación sea esa. No hay que salir corriendo a perseguir el electorado de José Antonio Kast ni de Johannes Kaiser, no es la receta”, sostuvo y planteó que esa decisión es “pan para hoy, hambre para mañana”.