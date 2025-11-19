Los nombres de Chile Vamos que se suman al comando de José Antonio Kast

Con el inicio de la campaña presidencial rumbo al balotaje, José Antonio Kast, Republicanos y Chile Vamos ya comienzan a desplegar los primeros lazos para unirse en pos de llegar a La Moneda.

Estos encuentros se concretaron en diversos planos, ya que Jorge Quiroz, asesor económico de Kast, se reunió con diversos miembros del equipo económico de Evelyn Matthei, como Felipe Larraín, José Ramón Valente y Klaus Schmidt-Hebbel, entre otros.

Pero estas coordinaciones también se registraron a nivel partidista, ya que los timoneles de los partidos de Chile Vamos se citaron con su par de Republicanos, Arturo Squella.

Tras la reunión, se determinaron los enlaces del conglomerado opositor que dirán presente en el comando de José Antonio Kast, que en el caso de RN será el diputado electo Luis Pardo y su par UDI Eduardo Cretton.

“La coordinación política que entre nosotros nos estamos dando evidentemente que se va a intensificar. Si eso da paso a una suerte de comité estratégico, por supuesto que es una de las alternativas que tenemos que abordar”, indicó Squella.