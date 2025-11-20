Con Carlos Maldonado a la cabeza: comando de Kast se reúne con equipos de seguridad de Matthei y Kaiser

En conversación con los medios, el ex ministro de Justicia reiteró que se identifica con la centroderecha, pero votará por Kast.

Siguen las conversaciones entre el comando de José Antonio Kast y los diversos equipos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser para alinearse detrás de la figura del líder de Republicanos, y esta vez fue el turno de los expertos en seguridad, liderados por Carlos Maldonado.

En la oportunidad, el ex ministro de Justicia de Bachelet, con pasado en el Partido Radical y ahora en Demócratas – que deberá disolverse- reiteró a medios como radio Cooperativa que aún se identifica de “centroizquierda”, pero que votará por el sector político contrario, representado en José Antonio Kast.

“Mi partido ha dicho no al comunismo, no a la continuidad de un mal gobierno, y en cuanto al apoyo de José Antonio Kast, lo ha dejado por ahora por lo menos a criterio de cada dirigente y cada militante”, aseveró Maldonado.

En esta línea, Carlos Maldonado apuntó que “he señalado claramente que debo votar por José Antonio Kast, porque Chile necesita un cambio, y en la papeleta del 14 de diciembre solo va a haber dos opciones, una es continuidad de un mal gobierno y de fuerzas políticas que intentaron refundar-destruir Chile en 2022. Y la otra es cambio”.

“Queremos algo muy distinto y en la papeleta del 14 de diciembre eso muy distinto lo representa José Antonio Kast”, sentenció el representante del comando de Evelyn Matthei.