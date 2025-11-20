Diego Pardow y aprobación de admisibilidad de AC: “Eso no significa que tengan razón” y “es una acusación falsa”

El ex ministro de Energía abordó la votación de la Cámara que aprobó la AC en su contra y respondió al supuesto conflicto de interés respecto a su cónyuge.

El ex ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a la aprobación de la acusación constitucional (AC) en su contra, la cual se votó este miércoles en la Cámara de Diputados, por lo que ahora el Senado tendrá que definir.

En conversación con Radio Duna, el ex secretario de Estado expresó este jueves que “las diputadas y los diputados son elegidos por la ciudadanía, ellos tienen, de alguna manera, la legitimidad democrática de ejercer el voto como estimen que es oportuno, que corresponde, pero eso no significa que tengan razón”.

Siguiendo en esa línea, Pardow manifestó que “pueden votar como estimen el caso, pero la Constitución es obligatoria para todo el mundo”. En este sentido, recalcó que “la Constitución es muy clara en establecer que las acusaciones constitucionales son por infracción a la ley o a la Constitución”.

“Por eso yo traté de decir ayer después de la votación que a mí me parece que esta es una acusación que es derechamente falsa“, aseveró.

Tras ello, se refirió a uno de los argumentos que sostiene la AC, el cual tiene que ver con que habría ocultado información. “Eso es falso porque lo que ocurrió es precisamente lo contrario“, afirmó.

A lo que agregó: “Aquí se detecta un error que viene de 2017 y lo que se hace es hacerlo público y tratar de enmendarlo. Y obviamente los parlamentarios pueden tener diferencias respecto de cómo se condujo el liderazgo político de esa situación en particular, pero se cumplió estrictamente las reglas para hacer aquello y además no sólo no se ocultó sino que es lo contrario”.



“Se plantea como que nosotros no hubiéramos sabido de esto si no hubiera habido una nota televisiva cubriendo esta materia, pero esa nota televisiva sale el día que se hace público un acto administrativo. Ese acto administrativo es público. Si te fijas, el criterio legal que están planteando es que las cosas se publican cuando llegan a la televisión y eso no puede ser”, complementó.

Diego Pardow y supuesto conflicto de interés

Por otro lado, abordó las acusaciones por supuesto conflicto de interés respecto a su cónyuge, la abogada Catalina Iñiguez, quien fue parte de un estudio jurídico que defendió a la compañía Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

“La primera acusación que se hace, es decir, bueno, usted omitió información en su declaración de interés y patrimonio. No, no es cierto. Ahí está la declaración de interés y patrimonio, donde mi relación con mi pareja y la profesión de ella fue informada“, aseguró.

En este marco, defendió el hecho de que dicha información sea reservada: “La declaración de interés y patrimonio, que está dirigida a la Contraloría, te permite pedir reserva pública respecto de tus antecedentes familiares. Por una razón muy sencilla. Yo, siempre he sido una persona de familia, siempre he tratado de cuidar que mi paso por la política no afectara a mis relaciones familiares, no lo he conseguido, digamos, hasta hace poco tenía un canal de prensa fuera de mi casa”.

A lo que añadió: “Entonces te dicen, no, pero es que el criterio con el que usaste eso no me gusta o encuentro que no corresponde. Bueno, pero, de nuevo, cumplí la ley“.

“Mi pareja nunca ha trabajado para la empresa Transelec, ni antes de que yo fuera ministro, ni después de que yo fuera ministro, nunca lo ha hecho” y que “el juicio al que hace referencia este diputado es un juicio entre empresas privadas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo y que además empezó antes de que yo fuera ministro”, cerró el ex ministro de Energía.