Con varios escaños vacíos: Cámara de Diputados aprueba acusación constitucional contra el ex ministro Diego Pardow

Tras ser acogida por los diputados, ahora será el Senado quien definirá el futuro de Pardow, que en caso de que se apruebe, quedaría inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años.

Francisco Rosales

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional (AC) en contra del ex ministro de Energía, Diego Pardow, quien es apuntado por el error de cálculo en las cuentas de luz que provocaron cobros excesivos.

La Sala de la Cámara Baja respaldó el libelo acusatorio con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, incluyendo representantes del oficialismo.

Ahora, la acusación constitucional seguirá su curso y pasa al Senado, donde la próxima semana se determinará el futuro de Diego Pardow. Allí, será presentada por los diputados Jaime Mulet, Sergio Bobadilla y Carla Morales.

Pese a que ya no ejerce como secretario de Estado, en caso de que se apruebe la AC en la Cámara Alta, no podrá ejercer cargos públicos por cinco años, lo cual perjudicará su labor como docente en la Universidad de Chile.

Si bien votaron 135 parlamentarios de los 152 que hay en ejercicio, se registraron varios escaños vacíos durante gran parte de la sesión en el hemiciclo.

Las acusaciones contra Diego Pardow

Respecto a los antecedentes que sustentan la AC contra el ex ministro de Energía, están relacionados por su eventual participación en los cobros excesivos en las cuentas de luz.

En este sentido, se le acusa de: presuntamente ocultar información por no divulgar los resultados del informe que realizó la Comisión Nacional de Energía (CNE) y transgredir el principio de probidad a causa de un fallo metodológico y de cálculo en la determinación de las tarifas eléctricas.

Sumado a ello, durante la comisión revisora de la AC, se le cuestionó por un presunto conflicto de interés a raíz de la vinculación de su pareja con Transelec, debido a que es socia de un estudio de abogados que asesoró a la compañía.

