“No hacemos defensas corporativas”: Kast respondió por presunto vínculo de diputado Araya en trama bielorrusa

El candidato presidencial republicano abordó la presunta entrega de $1,7 millones de conservador imputado por lavado de dinero al diputado Araya.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al presunto vínculo del diputado reelecto de su colectividad, Cristián Araya, con el conservador de Bienes Raíces, Sergio Yáber, quien es imputado por lavado de dinero en la denominada trama bielorrusa.

Según dio a conocer Ciper, en una llamada telefónica que interceptó el OS7 de Carabineros, Yáber habla de reuniones que habría tenido con el parlamentario e incluso revela que le habría hecho un eventual pago por $1.7 millones.

En este diálogo con su esposa, Yáber le comentó que invitó a su casa al diputado para pedirle apoyo para salvar al ex juez Antonio Ulloa de la acusación constitucional en su contra, quien finalmente fue destituido a comienzos de este mes, luego de que el republicano y el resto de la bancada aprobaran el libelo.

Kast descartó “defensa corporativa” a Araya

Bajo este contexto, el candidato republicano, José Antonio Kast, durante una actividad en Arica en el marco de su despliegue territorial para la segunda vuelta presidencial, se refirió a esta situación y señaló que “nosotros en esto hemos tenido siempre la misma línea, si esto pasa a antecedentes judiciales, a una investigación judicial, el partido siempre ha tomado la misma determinación de pedirle a la persona que suspenda su militancia, que se investigue y aquí no hacemos defensas corporativas”.

A lo que añadió: “Pero vuelvo a insistir en que llama la atención, lo dije el primer día que comencé la campaña, que iban a ser 90 días de difamaciones, de mentiras. Bueno, ahora nos quedan 25 días de campaña”.

Las “difamaciones” a las que hace mención el abanderado, “seguramente van a seguir, porque cuando uno lee el artículo hay toda una presentación que apunta a un resultado, que era obtener una votación favorable (…) y ¿cuál fue la votación de los parlamentarios republicanos? Fue destituido”.

“Entonces, se levanta todo un tema respecto de lo que debería ser un resultado que no fue”, cerró Kast.