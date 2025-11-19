Trama bielorrusa: republicano Cristián Araya negó vínculo con conservador imputado por lavado de dinero

Al abordar su supuesto vínculo con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, el diputado Cristián Araya aseveró que las imputaciones “son falsas”.

El diputado republicano Cristián Araya negó este miércoles algún vínculo con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, imputado por lavado de dinero en la trama bielorrusa.

El parlamentario, que fue reelecto en los comicios de este domingo, empleó su cuenta de X para abordar la información publicada por Ciper, según la cual, en una llamada interceptada por el OS7 de Carabineros, Yáber dijo: “Le traje el millón siete a Cristian Araya“.

De acuerdo con lo indicado por el medio, las interceptaciones permitieron saber que Yáber convocó a Araya a su casa, aparentemente por motivos de campaña, pese a que en privado reconoció que su verdadera intención era conseguir respaldo para frenar una acusación constitucional contra el ex juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa.

Junto con ello, el conservador apuntó que el legislador republicano le habría entregado antecedentes de los diputados PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, impulsores de la acusación con el magistrado, para que Ulloa pueda “dar un golpe en la prensa”.

Qué dijo el diputado Araya del vínculo con el conservador

Al abordar su supuesto vínculo con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, el diputado Cristián Araya aseveró que “quiero afirmar que las imputaciones que hace el artículo son falsas“.

“Asimismo, consignar que no existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna medida o acción judicial a este respecto”, posteó en su cuenta de la red social.

“Respecto de la votación de la acusación constitucional en contra del ex ministro Ulloa, como consta públicamente, voté A FAVOR de la destitución, atendida la gravedad de los fundamentos y antecedentes presentados, contrario a lo que intenta instalar el medio de comunicación“, añadió a continuación.

“En caso de ser requerido por la Justicia, voy a colaborar proactiva y transparentemente, con toda la información que sea necesaria, para desacreditar estas falsas imputaciones“, concluyó el diputado Araya.

Ante estas revelaciones, los diputados Manouchehri y Cicardini lo calificaron de “rata de alcantarilla”, indicando que era parte de “un operativo político” para evitar la salida de Antonio Ulloa del Poder Judicial.

“Como una rata de alcantarilla, el diputado Cristian Araya habría entregado información a una red de corrupción para difamarnos a la diputada Cicardini y a mí. En la escucha telefónica, Yáber dice que le pasaron $1.7 millones a Araya. La hermana de Araya es la mano derecha de José Antonio Kast. ¿Sabía de esto el candidato Kast? Si un miembro de esta trama afirma haber entregado $1.700.000 a un diputado, la Fiscalía debe investigarlo ahora“, declaró Manouchehri.