Quién es Mara Sedini: del Festival de Olmué a ser una de las principales voceras de Kast

A medida que se acercaban las Elecciones Presidenciales 2025 del pasado 16 de noviembre, el papel de Mara Sedini fue adquiriendo cada vez más relevancia al interior del comando del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, hasta transformarse en una de sus principales voceras.

Pero, ¿quién es esta mujer de 40 años que se integró al equipo de Kast en septiembre pasado y por qué su trabajo ha cobrado tanta relevancia?

Nacida el 1 de abril de 1985, antes de adquirir un rol relevante en la actividad política, Mara Sedini incursionó en el canto y la actuación. De hecho, profesionalmente se formó bajo el alero de Myriam Hernández y en 2019 se presentó en el Festival del Huaso de Olmué, donde interpretó la canción de obertura del certamen.

También desarrolló su veta artística en el teatro, tras viajar para estudiar en el Conservatorio de Artes Escénicas The American Musical and Dramatic Academy, en Nueva York, Estados Unidos. Luego, participó en algunas teleseries tanto en México como en Chile. Y también tuvo roles en obras de teatro como La Pérgola de las Flores, que dirigió Héctor Noguera.

Con anterioridad, Sedini estudió el Bachillerato en Ciencias de la Universidad Católica y algunos años de Ingeniería Comercial. Más tarde, mientras desarrollaba su carrera artística, ingresó a la carrera de Periodismo en la Universidad Gabriela Mistral, y después hizo un magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Cómo Mara Sedini llegó a ser vocera de Kast

Según reveló, comenzó a involucrarse en política el año 2019 por su oposición al estallido social y al primer proyecto de Constitución que fue rechazado en 2022.

Desde ese momento, poco a poco se fue acercando al equipo de José Antonio Kast, pese a que ella misma se define como una “feminista liberal”, ya que busca “la igualdad en dignidad y derechos de la mujer”, y a que no dudó en manifestar que Evelyn Matthei “es una gran gestora, una tremenda líder, una mujer muy inteligente”.

Además, se declara una opositora al aborto y no duda en manifestar que “el comunismo es una ideología totalitaria, violenta y genocida“.

Gracias a su creciente figuración pública, Sedini fue invitada como panelista al programa Sin Filtros, al que asiste al menos una vez a la semana.

Además, de lunes a viernes conduce el programa Llegó la hora en Radio Agricultura, y paralelamente se desempeñaba como directora de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso (FPP).

Entre agosto y septiembre de este año, Mara Sedini ofreció colaborar con el comando del candidato presidencial José Antonio Kast para las Elecciones Presidenciales 2025, por lo cual suspendió su labor en la FPP y comenzó a desempeñarse como vocera de su campaña.