El mecanismo que usará Franco Parisi para decidir a quién apoyará en segunda vuelta

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), se erigió como la gran sorpresa de las elecciones presidenciales 2025 al ubicarse en el tercer lugar de las preferencias, por lo que una de las grandes interrogantes que surgen ahora es a quién apoyará en segunda vuelta.

Al respecto, Parisi adelantó que invitará a Jeannette Jara y José Antonio Kast a su programa Bad Boys, que transmite por YouTube, para conocer sus propuestas.

En entrevista con Mucho Gusto de Mega, el ahora ex candidato expresó que “invito formalmente al candidato Kast y a la candidata Jara a que conversemos en el Bad Boys, como lo hicimos la otra vez (…) fraternal, ameno”.

“Si no va uno de los candidatos, lo vamos a hacer con realidad virtual. Si no quiere ir el uno o el otro a nuestro Bad Boys, lo hacemos con realidad virtual, no tengo ningún problema”, agregó.

En esta línea, adelantó el mecanismo que usará el PDG para determinar a quién apoyarán sus militantes de cara al balotaje.

“Inmediatamente hacemos una consulta digital a la gente del PDG. Quieren candidato A, candidato B, o bien en blanco”, detalló Franco Parisi.

El líder del PDG recalcó que si ambos candidatos no asisten a Bad Boys, de todas maneras concretarán la consulta: “¿Saben lo que va a ganar ahí?, esta es la peor noticia, los blancos, la peor noticia para ambos”.

“A nosotros nos interesa que la gente exprese su opinión, y vamos a tener un cuestionario de nuestra gente del PDG que le haga a los candidatos con respeto”, sentenció.