La cita virtual en que Parisi comprometió su estadía en Chile y ordenó a su bancada parlamentaria

En el PDG ya se preparan para lo que será el nuevo ciclo legislativo. En ese sentido, una de las preocupaciones es no repetir los errores del pasado y consolidar la bancada parlamentaria.

Fue durante la noche del miércoles de esta semana que el Partido de la Gente (PDG) concretó su primera reunión tras el éxito en las elecciones parlamentarias y el tercer lugar que obtuvo Franco Parisi en la presidencial.

Fiel al espíritu del partido, la cita se realizó mediante un Zoom al que se conectaron 13 diputados electos —solo se restó Pamela Jiles que se encuentra en un viaje parlamentario en Panamá—, y parte de la directiva integrada por Rodrigo Vattuone, presidente, y Franco Parisi, líder de la tienda y también integrante de la mesa en su cargo de vicepresidente.

El principal motivo de la reunión era aquilatar el resultado del pasado domingo y fijar criterios respecto a lo que se le aproxima al PDG: definir qué opción apoyar en la segunda vuelta que enfrentará a José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (PC).

Parisi ha señalado en distintas ocasiones que será a través de una consulta digital que se va a decidir qué opción presidencial respaldarán. Además, aclaró que no sólo estará la opción de Jara o Kast, el militante del PDG también podrá decidir votar nulo o blanco.

Sin embargo, las declaraciones de Javier Olivares, diputado electo del PDG por el Distrito 7, desordenaron el panorama. “Voy a votar por Kast, es un voto anti-Jara”, señaló en más de una ocasión el legislador electo.

Así las cosas, una de las directrices que dio Parisi en la reunión —según confirman a EL DÍNAMO asistentes al Zoom— fue que los diputados electos de la bancada PDG no deben pronunciarse a favor o en contra de alguna opción hasta que esté resuelta la consulta digital.

Eso sí, Vattuone aclara que en la reunión no hubo definición por ninguna opción. “El partido no toma decisiones entre cuatro paredes sino que consulta a su base”, dice el timonel PDG a este medio.

Evitar una nueva fuga masiva

Al igual que otros partidos, el PDG sufrió el trasvasije de su bancada. Si en 2021 el PDG eligió seis diputados, actualmente sólo tiene una diputada que es Jiles y que no fue electa por el partido la elección pasada.

Ahora, son 14 los legisladores que entrarán a la Cámara: Fabián Ossandón (Antofagasta), Paula Olmos (Atacama), Eileen Urqueta (Coquimbo), Javier Olivares (Valparaíso), Juan Marcelo Valenzuela (Valparaíso), Cristián Contreras “Dr. File” (RM), Tamara Ramírez (RM), Zandra Parisi (RM), Pamela Jiles (RM), Guillermo Valdés (Maule), Patricio Briones (Biobío), Lilian Betancurt (Biobío), Flor Contreras (La Araucanía) y Alex Nahuelquin (Los Lagos).

Para evitar que la bancada vuelva a desintegrarse, la idea es ir consolidando los lineamientos del partido desde ya. Luego de la segunda vuelta comenzar a pensar en la política de alianzas para el próximo año.

“Siempre se aprende de los errores, y así lo he señalado. El partido del 2021. Se formó el Partido de la Gente en julio y la elección fue en noviembre y por tanto había muy poca experiencia. Eso sin duda nos afectó muchísimo y por supuesto ya el partido está mucho más robusto, tiene una institucionalidad fuerte y por supuesto desde el primer momento estamos trabajando en forma diferente para que el resultado sea el óptimo y el que espera la ciudadanía”, dice Vattuone a EL DÍNAMO.

El nuevo rol de Parisi, su hermana y Pamela Jiles

En la reunión telemática también quedó zanjado algo que causaba duda entre los diputados electos del PDG: la permanencia de Parisi en el país.

El economista, desde hace más de una década, ha oscilado entre su residencia en Estados Unidos y viajes por cortos meses a Chile para hacer campaña presidencial. De hecho, en la pasada elección, el fundador del PDG realizó una campaña 100% online desde el extranjero.

Por lo mismo, el economista se comprometió ante la bancada y la directiva que se mantendrá en suelo nacional para ejercer el rol de líder y coordinador del partido.

Esa decisión también tiene relación con la necesidad de evitar que vuelva a darse una desintegración de la bancada. En 2021 el PDG eligió seis diputados, y todos terminaron renunciando por desavenencias con la antigua directiva o con el mismo Parisi.

Por lo mismo, la apuesta para el próximo ciclo político es que no sólo Parisi, sino que la directiva tenga un rol presente para cuadrar a los diputados y así evitar el discolaje y fuga a otros proyectos.

En ese sentido, fuentes del PDG destacan el rol de Pamela Jiles. La diputada ha mostrado entusiasmo con el proyecto lo que se ha visto en su despliegue en medios. De hecho, voces de la tienda aseguran que La Abuela realizó capacitaciones para los candidatos en el periodo de campaña.

Asimismo, se espera que sea Jiles quién guíe a los otros 13 diputados —todos militantes— que desempeñarán el cargo por primera vez.

Una influencia no menor en la bancada tendrá Zandra Parisi, hermana del líder del partido. En el partido aseguran que la hermana mayor de Franco es el “enlace natural” del ex candidato con la bancada y que “será los ojos de Franco” en el Congreso.