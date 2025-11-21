Partidos toman las riendas de la campaña de Jara: Paulina Vodanovic (PS) pasa a ser jefa de campaña y Daniel Núñez coordinador estratégico (PC)

Se sumaron también en el rol de voceros el ex ministro y ex director de TVN, Francisco Vidal (PPD) y la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss.

Desde su comando, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeanette Jara, anunció la reestructuración de su comando tras la salida de su principal asesor y, hasta ahora, jefe estratégico Darío Quiroga.

Según anunció la candidata, el reemplazo de Quiroga será el senador Daniel Núñez, de militancia comunista al igual que Jara. Además, se incorporó un nuevo cargo a la jerarquía del comando. Se trata de la figura de jefa de campaña que hasta el momento no estaba contemplada. Dicho rol lo cumplirá la senadora reelecta por el Maule y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Las vocerías también tendrán una renovación. Además de los senadores Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda, retornarán los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans (FA). Se suma también el ex ministro y ex director de TVN, Francisco Vidal (PPD) y la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss.

El comando también pasará a tener encargados regionales. Principalmente diputados y senadores electos. En el norte, por ejemplo, destacan los nombres de Vlado Mirosevic (PL), Daniella Cicardini (PS) y Yasna Provoste (DC). También estarán gobernadores como Rodrigo Mundaca (Valparaíso) o José Miguel Carvajal (Tarapacá). En Coquimbo, el encargado territorial será Alí Manouchehri, hermano del diputado y alcalde de la comuna de la cuarta región.

En la zona centro sur, las encargadas territoriales serán las senadoras Alejandra Sepúlveda (IND) y la senadora electa Beatriz Sánchez (electa por el Frente Amplio).

Según afirmó la candidata, a la reestructuración de su comando le seguirá una gira que partirá esta semana en la región de O’Higgins.

Le seguirá un fuerte despliegue en el norte que partirá por Atacama la próxima semana. En dicho contexto, la candidata se reunirá y desplegará junto a su renovado equipo con el fin de capturar el voto de Franco Parisi que obtuvo la primera mayoría presidencial en el norte grande.

Asimismo, la candidata confirmó que habrá nuevas incorporaciones de alcaldes como Tomás Vodanovic, Karina Delfino, Claudio Castro, Macarena Ripaamontti y Camila Nieto.