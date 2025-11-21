“Permitió que la derecha avanzara”: la “reflexión honesta” de Maite Orsini contra el FA por derrota en el distrito 9

La diputada pidió que para recuperar los escaños perdidos en su distrito, “necesitamos estrategias que pongan por delante el proyecto colectivo”.

Maite Orsini compartió sus propias conclusiones luego de que el Frente Amplio (FA) fuera derrotado en el distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Renca), el cual representa y por el que no pudo postular en estas elecciones.

Por decisión de la directiva de la colectividad, lo que fue respaldado por el comité central, la diputada no pudo optar a la reelección a modo de castigo luego de revelarse las gestiones que realizó a favor de su entonces pareja, Jorge Valdivia, y las acusaciones de haber “farandulizado” al partido.

Para estos comicios, quienes buscaban un escaño en la Cámara de Diputados por el FA fueron Andrés Giordano y ex consejero regional, Leonardo Jofré. En 2021, Orsini logró vencer en las urnas y arrastró al primero, logrando dos escaños.

En esta oportunidad, la oposición logró cuatro puestos en el hemiciclo con José Carlos Meza (Partido Republicano), Guillermo Ramírez (UDI), Javiera Rodríguez (Partido Republicano) y Tamara Ramírez (Partido De la Gente). El oficialismo, en tanto, logró tres: Boris Barrera (PC), Carlos Cuadrado (PPD) y César Valenzuela (PS).

Respecto a esto, Maite Orsini sostuvo, según publicó La Tercera, que “lo que ocurrió en el distrito 9 exige una reflexión honesta. El diseño electoral que definió el FA (la conformación de la lista, el ordenamiento interno y las decisiones estratégicas asociadas) terminó debilitando la competitividad del sector en un territorio históricamente progresista”.

“Ese diseño permitió que la derecha avanzara y que finalmente se perdieran dos escaños que eran perfectamente alcanzables”, agregó.

Orsini criticó a su propio partido plantenado que “si queremos recuperar representación en el distrito 9, necesitamos estrategias que pongan por delante el proyecto colectivo y no decisiones que terminen perjudicando a nuestra propia base”.