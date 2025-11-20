El adiós de Darío Quiroga del comando Jara: apuntó a “ruido mediático” por su salida

El profesional reiteró que en su momento pudo compartir con Franco Parisi para pedirle disculpas por los dichos en su contra “y tiempo después hice lo propio con Zandra Parisi”.

Darío Quiroga sacó la voz para referirse a su salida como coordinador estratégico del comando de Jeannette Jara, tras la polémica generada por sus dichos en contra de los hermanos Parisi y el PDG.

En una carta abierta a la candidata oficialista compartida en sus redes sociales, el sociólogo explicó que “en los últimos días se han vuelto a viralizar algunos fragmentos de programas de streaming en los que he participado, especialmente uno en que, en tono festivo, soy inusualmente burlesco y descalificador con Franco Parisi y con su hermana, la diputada electa Zandra Parisi”.

Darío Quiroga indicó que estas palabras eran parte de su personaje en medios, indicando que “estas opiniones fueron realizadas en el tono ácido y satírico que ocupo con alguna frecuencia en diversos podcast y programas en los que he participado, como La Cosa Nostra, Ultrasolo o Sin Filtros, por mencionar solo algunos”.

Sin embargo, el profesional reiteró que en su momento pudo compartir con Franco Parisi para pedirle disculpas por los dichos en su contra “y tiempo después hice lo propio con Zandra Parisi”.

“De hecho, durante estos meses de campaña en que nos hemos topado constantemente en debates y otros espacios, hemos compartido siempre con respeto y trato ameno”, aseveró Quiroga.

A pesar de esto, reconoció que el “ruido mediático” de sus dichos terminaron sentenciando su presencia en el comando de Jeannette Jara.

“Por ello solo puedo coincidir con tu decisión de reestructurar el equipo para las últimas 3 semanas de campaña y, por tanto, dejar el espacio en que he estado aportando en la elección primaria y la primera vuelta. Seguiré como es obvio involucrado intensamente en la campaña, al igual que miles de chilenos y chilenas desde los espacios en que se pueda aportar”, sentenció Darío Quiroga.