Se buscan culpables: recriminaciones cruzadas por derrota en parlamentarias se toman al oficialismo

Llamados a la autocrítica y cuestionamientos cruzados se han hecho presentes en la alianza de Gobierno a raíz de la derrota en las elecciones parlamentarias.

Una dura semana han vivido los partidos del oficialismo. El Partido Radical y Acción Humanista asumen por estos días su extinción al no alcanzar el mínimo de diputados electos para mantener la vigencia legal. Los Regionalistas Verdes, en tanto, pelean en el Tricel para no ser disueltos. Y el resto de colectividades, lamentan haber visto mermado su rendimiento electoral y no lograr mantener el número de diputados necesario para tener, a lo menos, el poder de veto.

La coalición Gobierno vio reducida su representación en la Cámara pasando de 77 diputados actuales a 64 electos entre las dos listas que se presentaron bajo el alero de Jeannette Jara. Dicho escenario permitió a la derecha tener mayoría simple y estando a un paso de la absoluta en caso de aliarse con el Partido de la Gente.

Con este adverso escenario a la vista, las recriminaciones y la búsqueda de culpables de la debacle parlamentaria ya se han hecho presentes.

En entrevista con EL DÍNAMO, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, —reelecta como senador por el Maule— apuntó sin rodeos a quiénes identificó como responsable del magro resultado: FRVS y Acción Humanista, partidos que decidieron inscribir una lista aparte de la mayoritaria del oficialismo.

A juicio de la timonel PS, la división de votos fue el principal motivo de no haber logrado “ni siquiera el poder de veto en la Cámara”.

“Producto de aquello perdimos varios diputados”, advirtió Vodanovic.

Y emplazó: “Falta una autocrítica de quiénes a último minuto dejaron la lista de mayoría, porque cuando vemos los resultados, ni siquiera se logró satisfacer las necesidades para que esos mismos partidos siguieran con vida”.

Desde los partidos aludidos sostienen a este medio que no se les puede responsabilizar por la división de votos puesto que fueron los “partidos grandes” los que no estuvieron dispuestos a otorgar los cupos necesarios para tener la opción de pelear la vigencia legal.

El diputado Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista, señala a EL DÍNAMO que “leí las declaraciones de la senadora Vodanovic y creo que en su análisis falta la primera parte que es que nosotros, los humanistas, fuimos los más entusiastas e impulsores de una lista única. Esa lista única no se logró, lamentablemente, por la mezquindad y la incomprensión de algunos partidos”.

“La senadora Vodanovic sabe los esfuerzos que hicimos por una lista única y sabe también perfectamente que hay algunos partidos que impidieron que Acción Humanista tuviera la cantidad mínima de candidatos que nosotros planteamos para poder mantener nuestra legalidad”, acota el diputado.

FA atrapado en el fuego cruzado

El partido del presidente Gabriel Boric también ha sido mencionado en las críticas internas en la coalición. Pese a haber sido el partido de izquierda con mejor rendimiento —el Frente Amplio logró mantener 17 de los 21 diputados de la bancada—, hay quiénes sitúan a la tienda liderada por Constanza Martínez como una de las responsables de la “desvalorización” del sector.

El Caso Fundaciones, los errores no forzados al principio de Gobierno (como el de Giorgio Jackson) y el hecho de que el líder del Ejecutivo sea militante del partido, hacen al FA un blanco de cuestionamientos. Sobre todo, en un momento en que dirigentes de la coalición han comenzado a sincerar su mala evaluación de lo que ha sido esta administración.

En ese contexto, cayeron mal en la alianza las declaraciones de la diputada electa Constanza Schonhaut, fundadora también del FA.

Consultada por El Mostrador respecto a alguna autocrítica por el avance del Partido Republicano, la legisladora electa aseguró que “si alguien es responsable del crecimiento de la ultraderecha, es precisamente la derecha”, refiriéndose a Chile Vamos.

Las declaraciones de la frenteamplista causaron escozor en los partidos aliados, donde apuntan a que el Frente Amplio debería ser el primer partido en hacer una autocrítica al estar al mando del Gobierno.

El secretario general del PPD, José Toro Kemp, es especialmente duro con Schonhaut y el FA. “Pensar que el crecimiento de la ultraderecha es responsabilidad de la propia derecha es ser miope e incluso busca, de alguna u otra forma, desligar al Frente Amplio de la crisis actual que tiene el progresismo chileno”, dice Toro a este medio.

“Acá estamos hablando de un fenómeno que es internacional. Los sectores más conservadores y autoritarios han ganado espacio en distintos países del mundo y Chile no es ajeno de ello. Sin embargo, también hay gran responsabilidad de nosotros en distintos sentidos. Por un lado, y ya lo decía luego de la derrota de Tohá en las primarias, no hemos sabido leer al electorado. Y por otro, el mal manejo comunicacional del gobierno sumado a los escándalos de corrupción del Frente Amplio han ayudado a este avance de la ultraderecha”, sentencia la autoridad del PPD.