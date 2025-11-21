Sebastián Edwards proyecta una “economía trabada” con Kast y que Parisi llega a La Moneda en 2030

Sebastián Edwards acusó que “Kast no sabe negociar”, lo que afectará el escenario político y económico del país cuando sea Gobierno.

El economista Sebastián Edwards mostró una sombría visión de lo que será un eventual gobierno de José Antonio Kast en materia política y económica, junto con proyectar la figura de Franco Parisi a La Moneda en 2030.

En un conversatorio organizado por AFP Habitat y que también contó con la presencia de Ascanio Cavallo, Edwards aseveró que no ve factible que la presencia de la derecha en el Gobierno se extienda más allá de Kast.

“Si ustedes han escuchado a Pablo Longueira en las últimas semanas, o diez días, ha dicho insistentemente que lo que viene ahora son doce años de la derecha. Porque cuatro años no sirven, y son doce años. Yo les voy a hacer una predicción: la segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”, dejó claro el economista radicado en Estados Unidos.

En esta línea, centró su análisis en el rol que jugará el PDG en el Congreso Nacional, puntualizando que “alguien dijo que se suponía que el PDG podía ser partido bisagra. Ahora es una puerta. Una puerta donde tiene que pasar toda la legislación, no es una bisagra. Para que siga siendo una puerta se tienen que mantener estos 14 diputados juntos. Y eso, yo creo que entre Pamela Jiles y Maltés pueden lograrlo, a zanahoria y garrote”.

Sebastián Edwards y el oscuro escenario con Kast en el poder

Para explicar su postura sobre el ascenso de Franco Parisi para las próximas elecciones, apuntó que las proyecciones daban que la actual oposición – Chile Vamos, Republicanos y libertarios- dominaría la Cámara de Diputados y el Senado, lo que le permitiría a José Antonio Kast tener el camino libre para implementar sus posturas.

Sin embargo, tras los resultados de las parlamentarias, Edwards declaró que “los primeros 100 días van a ser quién preside la Cámara, quién preside el Senado. El escenario que yo veo, es: los primeros 100 días perdidos. Un gobierno que se farreó el Congreso va a tener que negociar y Kast ha mostrado que no sabe negociar”.

“No pudo negociar con la Tere Marinovic. Echó a Gonzalo de la Carrera. No pudo negociar con Kaiser. Esta es una negociación pesada la que viene para adelante. Tiene que negociar con Diego Ibáñez, con Emilia Schneider, con el senador Daniel Núñez”, aseveró Sebastián Edwards.

Ante este escenario, el economista planteó que “lo que veo, son cuatro años en que vamos a seguir entrabados, estancados. Lo mismo en que estamos hasta ahora”.

“Hasta ahora nadie (piensa) qué terrible lo que va a pasar. Pero yo creo que nos vamos a dar cuenta, porque piensen lo que tienen que hacer: es regresar a la economía chilena habitual. Negociación, negociación, negociación. En que la persona que está a cargo no sabe negociar. Esa es la verdad. Entonces esto se va a entrabar. Y una política entrabada lleva a una economía entrabada. Y una economía entrabada, al final, hace que la gente se empiece a decepcionar. Y ahí van a haber convulsiones”, argumentó.