Desbordes contraataca tras acción de Galilea en RN: “Que se deje de burradas. Después podemos pelear todo lo que él quiera, pero que se enchufe”

“Esto demuestra la desconexión total que tiene Galilea con lo que son las urgencias que tenemos en este minuto”, criticó el alcalde de Santiago.

La tensión dentro de Renovación Nacional (RN) llegó a un punto crítico luego que el presidente de la colectividad, Rodrigo Galilea, anunciara que enviará a Mario Desbordes al Tribunal Supremo (TS) del partido por haber respaldado la candidatura a diputado de Álvaro Carter, quien compitió como independiente en cupo del Partido Republicano.

En conversación con Emol, el alcalde de Santiago señaló que “lo primero, me sorprende, creo que es la primera vez que un presidente del partido pasa a un ex presidente, pese a las enormes diferencias que ha habido siempre, y muchas veces con polémica, lo pasa al Tribunal Supremo”.

“Lo segundo, es que supongo que, dado el nivel ético de Galilea, se autodenunció también él mismo, porque él hizo campaña por un candidato Evópoli en la región del Maule. Lo mismo de Andrea Balladares, que hizo abiertamente campaña con otros candidatos que no eran de Renovación habiendo alguien de RN”, continuó.

Para Desbordes, este episodio evidencia las prioridades equivocadas del timonel del partido. “Lo más importante y lo de fondo es que esto demuestra la desconexión total que tiene Galilea con lo que son las urgencias que tenemos en este minuto, o sea, no hay duda de que para Galilea la presidencial no es prioridad. Yo creo que esto es una verdadera tontera, Galilea le pediría que se concentre en la presidencial, que no siga haciendo este tipo de burradas, y que trabajemos para que el presidente sea con José Antonio Kast, después podemos pelear todo lo que él quiera, pero que, por favor, se enchufe”.

El ex ministro de Sebastián Piñera profundizó en sus críticas hacia Galilea asegurando que “él es presidente del partido, no puede en este minuto estar enfrascado en este tipo de cosas. Creo que no está a la altura del cargo de presidente del partido, pero ojalá haga esfuerzo estos últimos veinte días por intentar acercarse a lo que se necesita del presidente de un partido político tan grande como Renovación”.

Desbordes cerró sus declaraciones recordando los recientes resultados electorales: “Venimos saliendo de un resultado desastroso en la última parlamentaria, culpa de Galilea y de Andrea Balladares, pero por ahora no es el momento de pelear entre nosotros y concentrarnos en la presidencial. Eso es lo que no logra entender el senador Galilea, que de verdad está en Narnia”.