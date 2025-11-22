Mario Marcel se une al equipo económico de Jeannette Jara para la segunda vuelta

Jara destacó que su plan económico es sólido y que los nuevos apoyos buscan reforzar la gestión de su equipo.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, confirmó este sábado la incorporación del ex ministro de Hacienda Mario Marcel a su equipo económico, junto al ex ministro de Economía y ex senador Carlos Ominami.

El anuncio se realizó luego de una reunión en el Hotel Fundador, donde Jara se reunió con su comando y un grupo de especialistas en materia económica.

“Todo el equipo de economistas que está acá ahora lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico y para una opinión para el Chile que viene, incluido Mario Marcel”, explicó la candidata.

Marcel, quien había permanecido alejado de la contingencia pública desde su salida del Gobierno “por motivos personales”, ya había mostrado su apoyo a Jara durante la primera vuelta.

Aunque el ex ministro de Hacienda no estuvo presente físicamente en la reunión, participó de manera telemática.

Jara enfatizó que su propuesta ya cuenta con un programa económico sólido y aseguró que la incorporación de estos especialistas busca “sumar eficiencia” al trabajo de su comando en la recta final de la campaña, rumbo a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

El comando de Jeannette Jara resaltó que la incorporación de Mario Marcel, junto con el ex ministro de Economía de la administración de Patricio Aylwin, Carlos Ominami, tiene como objetivo enviar una señal de gobernabilidad y capacidad de generar acuerdos con un amplio espectro político.

Asimismo, destacaron su participación en logros como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la ley de 40 horas y el aumento del salario mínimo a más de 500 mil pesos.

Luis Eduardo Escobar, integrante del equipo económico de Jara, explicó la visión fiscal que tendría su eventual Gobierno: “Creemos que tiene que haber más que un recorte fiscal. Si Chile destina solo el 25% del PIB a gasto público, comparado con economías similares que gastan entre 30 y 33% del PIB, consideramos que hay espacio para racionalizar y reorganizar el gasto, haciéndolo más eficiente y reduciendo así las presiones sobre el déficit”.