La candidata oficialista asumió responsabilidad por una fallida incorporación y aseguró que su campaña mantiene una postura “clara e intransable” contra la violencia.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a la sorpresiva salida de Patricio Oñate, más conocido en la escena urbana como Balbi el Chamako, quien había sido anunciado como embajador de su campaña, pero fue apartado pocas horas después tras revelarse antecedentes judiciales que lo vinculan a un caso de violencia intrafamiliar.

En diálogo con Chilevisión, Jara asumió directamente la responsabilidad por la fallida incorporación del cantante.



“Fue un error y lo asumo directamente, porque no soy de las que se esconden ni dejan de dar la cara. Por eso tomé medidas inmediatamente”, declaró.



Polémica por fichaje de Balbi: Jara reconoce equivocación y asegura haber actuado rápido

La candidata también cuestionó que la atención pública se centrara únicamente en este episodio, a pesar de que su equipo está compuesto por diversas figuras de distintos ámbitos.

“El foco se pone sobre una persona, sobre el dato negativo. Hay muchos rostros, mucha experiencia, y lo único que se destacó fue lo negativo. Parece que así son las elecciones. De todas maneras, creo que en esto siempre hay que mantener la templanza y el equilibrio”, señaló.

El equipo de Jara comunicó la salida de Oñate pocos minutos después de su incorporación, mediante un comunicado en el que destacó que la campaña “condena todo tipo de violencia” y que los hechos denunciados deberán ser aclarados en la justicia.