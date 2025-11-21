Caída de su principal asesor y error no forzado en nuevo comando: la partida en falso de Jara en inicio de campaña de segunda vuelta

La salida de Darío Quiroga y la inclusión de un artista urbano con una causa por VIF vigente empañaron la primera semana de campaña de la militante PC de cara al balotaje

Antes de la primera vuelta ya estaba acordado que el comando iba a sufrir una reestructuración. Lo que no estaba contemplado era una intempestiva salida del principal asesor de Jeannette Jara, el sociólogo Darío Quiroga quién se transformó en el estratega de la campaña.

Sin embargo, apenas comenzó la campaña de cara a la segunda vuelta se abrió un impensado flanco en el comando alojado en Londres 76: antiguos dichos de Quiroga en contra de Franco Parisi y su hermana Zandra tensionaron la campaña.

Incluso antes de los resultados del domingo pasado, la estrategia de Jara para el balotaje abarcaba acercarse al votante del fundador del PDG. Y el resultado que obtuvo el economista —cerca del 20% posicionándose tercero— hizo más imperante dicha tarea.

Ese escenario terminó por hacer insostenible la continuidad de Quiroga al mando del comité estratégico de la candidatura de militancia comunista.

“Cuando un asesor estratégico comienza a hacer más noticias que la propia candidata presidencial, estamos frente a un problema. Claramente la opinión de Quiroga en relación a Parisi son desafortunadas a la luz de la actualidad. La propia candidata presidencial, Jeannette Jara, ha salido a decir que no está y no comparte los dichos de Quiroga”, advirtió Eric Aedo, también miembro del comando, un día antes que se concretara la salida.

Con el afán de pasar rápido la página, el comando apuró el lanzamiento de nuevos rostros que llegaron para fortalecer la campaña de Jara en tres niveles diferentes: político, estratégico y territorial.

En lo político, las incorporaciones de Paulina Vodanovic y Francisco Vidal marcaron el golpe de timón por parte de los partidos. La presidente del PS y reciente electa como primera mayoría oficialista en la senatorial del Maule se convirtió en la jefa de campaña de Jara, cargo que hasta el momento no figuraba en la jerarquía del comando. Por su parte, el ex director de TVN llegó a reforzar la plantilla de voceros.

A nivel estratégico, el senador del PC Daniel Núñez se convirtió en el nuevo coordinador de dicho comité en reemplazo de Quiroga. Asimismo, senadores, diputados y gobernadores asumieron roles de enlace y encargados territoriales en todas las regiones del país.

Primer error no forzado de la campaña de segunda vuelta

El anuncio, en todo caso, se vio empañado por un error no forzado del comando. Además de figuras políticas, también se incorporaron “embajadores” de Jara provenientes del mundo civil.

Nombres como el de la divulgadora científica Teresa Paneque o la actriz y activista Eliana Albasetti fueron destacados durante la presentación del “comando 2.0” como lo llamó Jara.

Pero lo que más llamó la atención fue la figura que se posicionó al lado de la candidata durante el punto de prensa. Se trataba del artista urbano Balbi El Chamako, artista urbano que fue presentado entre aplausos.

Fuentes cercanas al comando relatan a EL DÍNAMO que la decisión de incorporar a Patricio Oñate —nombre real del artista— se debió a la necesidad de abrirse paso en sectores jóvenes y al voto Parisi. De hecho, el mismo Oñate sostuvo en sus redes sociales, tras ser revelado como embajador, que votó en primera vuelta por el economista pero que en el balotaje lo haría por la abanderada de la alianza de Gobierno.

Sin embargo, a las pocas horas el artista fue removido del comando. ¿La razón? Una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por su ex pareja y que será vista el próximo 1 de diciembre.

“Hemos tomado conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quién sería uno de los embajadores de esta campaña, el artista urbano Balbi El Chamako. Lo que corresponde en este caso es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado. En virtud de lo anterior, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”, señalaron desde el comando a menos de cuatro horas del anuncio.

Si bien voceros y personas relacionadas al comando evitaron hacer comentarios públicos al respecto, en la interna hubo coincidencia que el error de no haber revisado los antecedentes jugó en contra al anuncio. Esto, puesto que la intención del anuncio era revitalizar la campaña y destacar la inclusión de Paulina Vodanovic como jefa de campaña.