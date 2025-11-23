Senador Walker admite recibir $1,6 millones de Sergio Yáber, pero descarta ilegalidades

El pago se conoció días después de revelarse una llamada intervenida a Yáber, donde se alude a un supuesto aporte de $1,7 millones al diputado Cristián Araya para frenar la acusación contra Antonio Ulloa, versión que Araya niega.

El senador Matías Walker (Demócratas) negó este domingo que el pago de $1,6 millones que recibió desde Sergio Yáber, conservador y archivero de Puente Alto, actualmente investigado en la llamada Trama bielorrusa, haya influido en alguna de sus decisiones parlamentarias.

La información fue revelada el sábado por el medio Reportea, que detalló que la transferencia se efectuó el 28 de mayo de 2024 a una cuenta del Banco BCI.

Según el reportaje, en la glosa figuraba Pasaje Canadá junto al nombre de uno de los hijos del senador, mientras que en el comentario aparecía la frase regalo pasaje ahijado.

A través de una declaración pública que consignaron medios locales, el senador Walker se refirió a su vínculo con Yáber y al origen del cuestionado pago.

“Para nadie es un misterio mi relación de amistad con Sergio Yáber, la cual comienza en mi etapa de diputado en Coquimbo, donde coincidimos en muchas actividades. Sin embargo, ello no ha significado, de modo alguno, tomar decisiones relacionadas a las materias que hoy se investigan”, afirmó.

El senador también destacó, como prueba de su independencia, sus votos a favor de las acusaciones constitucionales contra los ex ministros Vivanco y Ulloa.

Sobre la transferencia, aclaró que “tal como acredité con el comprobante de la compra del pasaje respectivo, se trató de un apoyo para una pasantía estudiantil de un hijo mío en el extranjero”.

Walker cerró señalando que “contrariamente a lo que se podría insinuar, esta relación no ha significado influencia en ninguna de las acciones o decisiones relacionadas con funciones públicas que cada uno ejerce”.

Este pago se dio a conocer pocos días después de que saliera a la luz una interceptación telefónica a Yáber, en la que se mencionaría un supuesto aporte de $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya para obtener información con el fin de frenar la acusación constitucional impulsada por parlamentarios oficialistas contra Antonio Ulloa. Araya ha rechazado esa versión.